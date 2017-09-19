Опубликовано видео аварии с командующим ВДВ



В открытых источниках появились подробности и видеозапись ДТП, в котором командующий ВДВ Андрей Сердюков получил серьезные травмы . Во вторник в Сети был опубликован отсканированный доклад о происшествии. Согласно документу, Сердюков получил «сочетанную травму головы, позвоночника, ушибленную рану лобной области, закрытый перелом остистых отростков позвонков без повреждения спинного мозга». Офицер был доставлен в военный госпиталь Североморска.



Вместе с ним пострадали заместитель командующего ВДВ Владимир Кочетков , его помощник Олег Смыковский и адъютант Андрей Батарев.

Кроме того, опубликовано видео инцидента. Из ролика следует, что кортеж командующего ВДВ, сопровождаемый машиной со спецсигналами, обгонял автомобиль по встречной полосе. Встречные автомобили прижались к обочине, но один водитель, видимо, не разобравшись в ситуации, решил их объехать и примерно на разделительной линии столкнулся с военным Volkswagen Caravelle.



Как следует из документов, водитель гражданской легковушки погиб, его пассажиры — женщина и двое несовершеннолетних — получили травмы.



Ранее во вторник об инциденте, который произошел еще 15 сентября, сообщали в Минобороны.