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Правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва на станции метро «Китай-город»
Сотрудники полиции проверяют информацию о взрывном устройстве на станции «Китай-город» столичного метрополитена. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«На ул. Маросейка, станция метро «Китай-город», проходит угроза взрыва», — сказал источник.
Он добавил, что на место происшествия прибыли экстренные службы города. Дальнейшая информация уточняется.
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