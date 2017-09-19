Правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва на станции метро «Китай-город»

Сотрудники полиции проверяют информацию о взрывном устройстве на станции «Китай-город» столичного метрополитена. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.



«На ул. Маросейка, станция метро «Китай-город», проходит угроза взрыва», — сказал источник.

