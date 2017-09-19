Главные события у вас в почте
Отец "пьяного" мальчика обратился в СК с новым заявлением
Отец «пьяного мальчика», погибшего в ДТП в Балашихе, обратился с новым иском в Следственный комитет. Роман Шимко обвиняет специалистов, проводивших экспертизу тела ребёнка, в фальсификации доказательств. Об этом сообщает «Газета.ру».
Шимко также обвиняет экспертов в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Отец ребёнка основывает свои обвинения на данных независимого судебно-медицинского исследования. Независимые специалисты утверждают, что в ходе первой экспертизы были совершены грубейшие нарушения законодательства, а специалисты не обладали необходимыми навыками.
23 апреля 2017 года 31-летняя Ольга Алисова задавила в Балашихе шестилетнего Алексея Шимко. Автомобиль протащил тело ребёнка не менее десяти метров. В момент ДТП женщина говорила по телефону. Проведённая экспертиза показала, что в крови ребёнка находились 2,7 промилле алкоголя. Эта концентрация алкоголя в крови соответствует выпитой бутылке водки. Семья погибшего обратилась в полицию с требованием провести повторный анализ. Повторная экспертиза подтвердила результаты предыдущего исследования, однако 23 июня появилось опровержение. Как сообщали ряд СМИ, согласно заключению экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Московской области, установить содержание спирта в крови ребёнка было невозможно. Дело взяли под личный контроль детский омбудсмен Анна Кузнецов и глава МВД Владимир Колокольцев.
Оставить комментарий