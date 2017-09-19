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Названа причина убийства российского легкоатлета
Фото: страница SBORBEG Вконтакте
Личный тренер спортсмена-ходока Николая Иванова Татьяна Фролова заявила, что ее ученик погиб, пытаясь защитить девушек. Об этом сообщает ТАСС.
Тренер рассказала, что конфликт произошел 15 сентября около дома 25 по улице Генерала Кузнецова. По ее словам, Иванов вступился за девушек, к которым приставал хулиган, и получил за это удар ножом.
Спортсмена отвезли в больницу, но через час он скончался.
Другой тренер легкоатлета — Сергей Осипов — рассказал агентству «Р-Спорт», что Иванов гулял с друзьями, когда услышал женский крик «Помогите!». «Николай вступился, а тот парень снизу доверху живот ножом распорол ему. Николай умер в скорой», — заявил он.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, полиция уже задержала подозреваемого в убийстве.
Ранее в СМИ появилась информация, что 23-летнего спортсмена Николая Иванова убили на юго-востоке Москвы. В полиции пока не сообщили деталей дела.
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