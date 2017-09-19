Названа причина убийства российского легкоатлета

Личный тренер спортсмена-ходока Николая Иванова Татьяна Фролова заявила, что ее ученик погиб , пытаясь защитить девушек. Об этом сообщает ТАСС.

Тренер рассказала, что конфликт произошел 15 сентября около дома 25 по улице Генерала Кузнецова. По ее словам, Иванов вступился за девушек, к которым приставал хулиган, и получил за это удар ножом.

Спортсмена отвезли в больницу, но через час он скончался.

Другой тренер легкоатлета — Сергей Осипов — рассказал агентству «Р-Спорт», что Иванов гулял с друзьями, когда услышал женский крик «Помогите!». «Николай вступился, а тот парень снизу доверху живот ножом распорол ему. Николай умер в скорой», — заявил он.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, полиция уже задержала подозреваемого в убийстве.