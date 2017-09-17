В Сургуте эвакуируют торговые центры после звонка о минировании

По меньшей мере в двух торговых центрах Сургута объявлена эвакуация посетителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В двух крупных торгово-развлекательных центрах города — «Агора» и «Сити-Молл» — объявлена эвакуация. Скорее всего, это как-то связано с волной «минирований» по всей стране", — заявил он.

Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемых по делу о «телефонном терроризме».

Отмечается, что задержанными оказались так называемые подражатели — подростки, которые после сообщений в СМИ о минированиях, решили устроить такие же звонки.