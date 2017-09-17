Торговый центр (ТЦ) "Охотный ряд" в центре Москвы эвакуирован в воскресенье после поступившего в оперативные службы сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.



"Из торгового центра "Охотный ряд" на Манежной площади эвакуированы посетители из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва", — сказал собеседник агентства.



На месте работают сотрудники экстренных служб и полиция. Кинологи проверяют здание на наличие подозрительных предметов.