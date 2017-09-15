Кладбище международных посылок нашли под Липецком

Под Липецком нашли кладбище с пустыми посылками « Почты России ». В основном, все они международные.

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Свалку пустых бандеролей обнаружили местные жители. Это уже вторая такая находка за прошедший месяц.

Среди посылок в основном товары из Китая, не дошедшие до своих хозяев. В Липецкой области уже началось внутреннее расследование «Почты России».

Все материалы передадут в полицию.

В июле этого года в Роспотребнадзор по Ростовской области поступило более 250 обращений от граждан, которые пожаловались на «Почту России», после того как на берегу Дона нашли свалку вскрытых посылок.

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