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«Почта России» начала расследование инцидента со вскрытыми посылками в Ростове
Как сообщили в пресс-службе организации, сотрудниками почтовой безопасности УФПС Ростовской области проводится внутреннее расследование по факту недоставки почтовой корреспонденции.
"Все обнаруженные оболочки почтовых отправлений собраны и доставлены в почтамт, по каждому отправлению проводится экспертиза, адресатам будут даны разъяснения о порядке получения компенсаций", - говорится в сообщении.
В Почте России подчеркнули, что клиентам будет возмещен ущерб в соответствии с законом о почтовой связи. Материалы по данному факту будут переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. В случае, если вина в совершении хищения будет доказана, действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Ранее рыбак из Ростовской области обнаружил спрятанные в камышах вскрытые посылки, не дошедшие до адресатов.
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