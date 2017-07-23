«Почта России» начала расследование инцидента со вскрытыми посылками в Ростове

Как сообщили в пресс-службе организации, сотрудниками почтовой безопасности УФПС Ростовской области проводится внутреннее расследование по факту недоставки почтовой корреспонденции.

"Все обнаруженные оболочки почтовых отправлений собраны и доставлены в почтамт , по каждому отправлению проводится экспертиза, адресатам будут даны разъяснения о порядке получения компенсаций", - говорится в сообщении.

В Почте России подчеркнули, что клиентам будет возмещен ущерб в соответствии с законом о почтовой связи. Материалы по данному факту будут переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. В случае, если вина в совершении хищения будет доказана, действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее рыбак из Ростовской области обнаружил спрятанные в камышах вскрытые посылки, не дошедшие до адресатов.