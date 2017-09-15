

Сотрудники правоохранительных органов задержали первых подозреваемых по делам о массовых заведомо ложных сообщениях о терактах. Как сообщает издание "Коммерсантъ", установить личности подростков, которые подражали действиям преступников, удалось быстро. "Подражателей" вычислили, поскольку они использовали обычные телефоны.

В то же врем организаторы и исполнители массовых сообщений о терактов активно использую интернет-телефонию, а также шифрованные сообщения.



Отмечается, что в отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".