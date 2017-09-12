Стали известны подробности эвакуации в школах и ТЦ по всей России

В крупных российских городах прошла эвакуация на крупных вокзалах, в школах, административных зданий и торговых центрах из-за анонимных звонков о заложенных бомбах.

Подобные звонки были зарегистрированы во Владивостоке, Красноярске, Брянске, Ставрополе и других городах. Первым в этом списке оказался Владивосток и ТЦ «Черемушки», где прошла премьера фильма Алексея Учителя «Матильда». В течение всего дня в правоохранительные органы поступали звонки один за одним о «минировании» нескольких торговых центров, общежитий и одно административное здание.

В Красноярске поступило 15 звонков в различные организации города, в том числе в аэропорт и автовокзал. На Ставрополье таких сообщений было 42, пишет « Комсомольская правда ». Следователи местного СК заявили, что все звонки были сделаны с одного номера. По мнению губернатора Края Владимира Владимирова, эти сообщения были совершены из-за границы.

Звонки о «минировании» государственных и общественных объектов поступали в Брянске, Магадане, Омске, Перми, Рязани, Уфе, Челябинске и Южно-Сахалинске.