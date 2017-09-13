

В московском парке «Зарядье» протекла стеклянная крыша , разбитая вандалами. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Парк «Зарядье» был открыт в День города 9 сентября. Его первыми посетителями стали дети из многодетных семей, московские школьники и воспитанники интернатов. Для всех посетителей парк открылся 11 сентября. В первый же день горожане вытоптали 10 тысяч растений, разбили камнями стеклянную «кору», напольные фонари и повредили световое окно Медиацентра.



Общая площадь парка — 130 тысяч квадратных метров. В парковой зоне есть парящий мост, филармония, научно-познавательный центр «Заповедное посольство», тематический центр «Ледяная пещера», экспозиционный культурный комплекс. Вход в парк бесплатный и круглосуточный. Стеклянная кора — крупнейшая в мире светопрозрачная конструкция без ограждающих стен. Её площадь — 8,7 тысячи квадратных метров.