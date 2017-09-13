Снова массовые эвакуации: теперь в Петропавловске, Хабаровске и Якутске



В зданиях мэрии Якутска, на автовокзале и в аэропорту эвакуировали людей после поступивших в среду анонимных звонков о минировании, сообщил РИА «Новости» источник в мэрии города.

«Нас эвакуировали из здания мэрии около 13.00 по местному времени (7.00 мск), работали кинологи с собаками, сейчас уже работаем в обычном режиме, поступили анонимные звонки также о заминировании автовокзала и аэропорта», — сообщил источник агентства.



В аэропорту Якутска РИА «Новости» также подтвердили информацию об анонимных звонках, добавив, что были задержаны шесть внутренних рейсов и один центральный. По информации источника в правоохранительных органах Якутии, также поступил звонок о минировании ТЦ «Гранд-Сити».



В Хабаровске неизвестные сообщили в полицию о минировании городской администрации. Сотрудников мэрии эвакуировали, к месту съехались представители экстренных служб, сообщает РИА «Восток-Медиа».



Как сообщил корреспонденту агентства сотрудник пресс-службы городской администрации Иван Печников, в городе эвакуировали людей из нескольких объектов. Жители города в социальных сетях начали распространять сообщения о спецоперациях в нескольких торговых центрах. По мнению горожан, это произошло из-за звонков о предполагаемом заминировании зданий. Позже появились данные об эвакуации из школ.





Информация о минировании нескольких объектов поступила днем в среду в оперативные службы Петропавловска-Камчатского, сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник.

«В течение некоторого времени на телефоны оперативных служб поступило несколько анонимных звонков о минировании ряда зданий. Из них эвакуирован весь персонал, проводится оцепление территорий. Взрывотехники и кинологи обследуют здания на предмет взрывоопасных предметов», — сказал собеседник агентства. По его словам, в числе этих объектов — несколько школ, мэрия Петропавловска-Камчатского, здание правительства региона и аэропорт. В УМВД Камчатского края от комментариев пока воздерживаются.