Появились подробности ЧП в московском метро

«… при заходе машинист не смог остановить состав, и тот снес стопорную призму, частично разрушив кирпичную стену. Водителю повезло, он успел среагировать и выпрыгнуть из кабины, лишь это спасло его от травм. Он остался жив и здоров. Правда, теперь его ждут многочисленные проверки и другая нервотрепка», — заявил Гостев.



По другой версии, машинист врезался в стену, потому что засыпал на рабочем месте. Мужчине показалось, что он остановил состав, и не понял, почему на него надвигается стена. Машинист был командирован на синюю ветку из депо «Красная Пресня». 10 сентября поезда от станции «Партизанская» до конечной остановки ходили с увеличенным интервалом.