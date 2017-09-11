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Появились подробности ЧП в московском метро
В московском метрополитене машинист врезался в стену. Инцидент произошёл 10 сентября на станции «Щёлковская». По одной из версий, это произошло из-за отказа тормозов состава. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на председателя профсоюза работников метро Николая Гостева.
«… при заходе машинист не смог остановить состав, и тот снес стопорную призму, частично разрушив кирпичную стену. Водителю повезло, он успел среагировать и выпрыгнуть из кабины, лишь это спасло его от травм. Он остался жив и здоров. Правда, теперь его ждут многочисленные проверки и другая нервотрепка», — заявил Гостев.
По другой версии, машинист врезался в стену, потому что засыпал на рабочем месте. Мужчине показалось, что он остановил состав, и не понял, почему на него надвигается стена. Машинист был командирован на синюю ветку из депо «Красная Пресня». 10 сентября поезда от станции «Партизанская» до конечной остановки ходили с увеличенным интервалом.
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