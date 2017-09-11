Машинист не смог остановить поезд в метро в Москве

Сбой в движении поездов на синей ветке московского метро в воскресенье произошел из-за ошибки машиниста. Поезд врезался в ограничитель в тупике на станции «Щелковская», сообщает Mash.

По данным Mash, поезд врезался в ограничитель в тупике на «Щелковской» из-за того, что машинист не смог его остановить.

Из-за инцидента было прервано движение поездов и закрыты станции «Щелковская», «Измайловская» и «Партизанская». При этом в экстренных службах заявили, что сбой связан с проблемами в электроснабжении.