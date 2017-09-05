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Генпрокуратура сообщила подробности ЧП в подмосковной школе
Прокуратура раскрыла подробности ЧП в школе подмосковной Ивантеевки — во время урока информатики ученик 9-го класса напал на учительницу с топориком, ударил ее по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия.
" По имеющимся данным, сегодня, 5 сентября 2017 года, 15-летний ученик 9 класса во время урока информатики напал на учительницу с кухонным топориком и ударил ее по голове. Затем подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия" , — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.
По данным ведомства, в результате возникшей паники несколько детей получили травмы. Все пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения.
Действия нападавшего были пресечены сотрудниками полиции.
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