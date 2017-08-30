Родителей сбитого в Балашихе мальчика могут обвинить в спаивании сына



Следственные органы МВД подмосковной Балашихи могут возбудить уголовное дело о спаивании взрослыми шестилетнего Алёши Шимко, погибшего в ДТП весной 2017 года. Как выяснил RT, полиция проводит проверку по факту обнаружения в крови мальчика алкоголя, но её результаты на данный момент неизвестны. Родственники Алёши опасаются, что их могут привлечь к ответственности, несмотря на то, что достоверность выводов судмедэкспертизы сейчас проверяет Следственный комитет

Следственные органы МВД подмосковной Балашихи могут возбудить уголовное дело о спаивании взрослыми шестилетнего Алёши Шимко, погибшего в ДТП в апреле 2017 года. Ещё в июне, расследуя дело о наезде на ребёнка, следствие усмотрело признаки преступления по статье 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции». По итогам проверки к ответственности могут привлечь родных малыша. За такое преступление им может грозить до пяти лет лишения свободы.





Напомним, 23 апреля 2017 года в микрорайоне Павлино подмосковной Балашихи произошло ДТП, в результате которого погиб шестилетний Алексей Шимко . Сын офицера Росгвардии гулял рядом с домом вместе с дедушкой и был сбит автомобилем Hyundai Solaris на проезжей части дворовой территории. За рулём находилась 31-летняя Ольга Алисова , работающая консультантом в салоне сотовой связи. По словам очевидцев, женщина двигалась на скорости 50 км/ч, разговаривая по телефону.



Резонансной эта история стала два месяца спустя, когда родственники мальчика опубликовали заключение судмедэксперта Михаила Клейменова , в котором говорилось о наличии в крови ребёнка 2,7 промилле алкоголя. То есть мальчик в момент аварии якобы находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В настоящий момент в Железнодорожном городском суде рассматривается уголовное дело о ДТП в отношении Алисовой, а сама она находится под стражей. В свою очередь СК расследует дело о халатности экспертов, нашедших в крови ребёнка почти смертельную для него дозу алкоголя.



Следствие увидело симптомы



Теперь же к ответственности, помимо водителя и медиков, могут быть привлечены и родственники мальчика. Как стало известно RT, спустя полтора месяца после наезда на мальчика, 6 июня 2017 года следователь МУ МВД «Балашихинское» Аринушкин составил рапорт (есть в распоряжении RT) на имя своего руководителя, в котором сообщил, что в материалах уголовного о дела о гибели Шимко в ДТП есть признаки состава преступления по ст. 151 УК РФ в отношении неустановленных лиц, которые могли напоить ребенка.



«Согласно заключению эксперта, обнаруженная концентрация этилового спирта в крови трупа мальчика Шимко Алексея Романовича указывает на то, что пострадавший в момент наступления смерти находился в состоянии алкогольного опьянения, которое могло соответствовать сильной степени. Исходя из вышеизложенного, следствие приходит к выводу, что в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления ст. 151 УК РФ», — отмечается в рапорте следователя.



Стоит отметить, что в статье УК говорится о систематическом употреблении алкоголя, в том время как в рапорте указывается лишь единственный случай.



Примечательно также, что начальнику полиции Железнодорожного рапорт был направлен 15 июня — в это же время следователи СК завели уголовное дело о халатности экспертов, выявивших в крови Шимко смертельную для малыша дозу этилового спирта. Официально СК заявил о возбуждении дела 16 июня.



Была ли проведена следственная проверка, и какие решения были приняты, в пресс-службе МВД Московской области оперативно ответить RT не смогли.



Родители ждут решения





Родные мальчика также не получили от следствия никакой информации. Как рассказал RT официальный представитель семьи Шимко Валерий Зубов , 28 августа отец погибшего ребенка Роман Шимко повторно обратился с заявлением к начальнику отдела УВД Железнодоржного, в котором просит сообщить о результатах проверки. «Запрос повторный, поэтому на ответ у них есть три дня, — пояснил он. — Членов семьи они за это время не допрашивали, а только соседей, руководителей детских учреждений, медиков».

По его словам, если суд признает Алисову виновной в ДТП, а выводы экспертизы не исключат из числа допустимых доказательств по этому уголовному делу, то родителей потом могут попытаться привлечь к ответственности. «Если суд по делу о ДТП признает экспертизу достоверным доказательством, то уголовное дело о халатности экспертов, которое сейчас расследует СК, должны будут закрыть», — добавил он.



Недопустимые ошибки



Как ранее сообщал RT, судмедэксперт Михаил Клейменов, исследуя тело ребёнка, допустил 45 грубейших нарушений. По словам источника, знакомого с ходом расследования дела о халатности при проведении экспертизы, медик неправильно установил причину смерти мальчика, ненадлежащим образом описал травмы, не полностью исследовал сердце, аорту, поджелудочную железу, селезёнку, кости таза, не провел судебно-гистологическое исследование кусочков внутренних органов. Вывод о наличии алкоголя в крови был сделан без проведения дополнительных экспертиз, необходимых в таких случаях.



Ранее отец Алёши Шимко заявлял RT, что результаты экспертизы были сфальсифицированы. По его мнению, во время экспертизы спирт мог быть специально вколот в печень ребёнка, а характер повреждений, описанный в проведённой Клеймёновым экспертизе, «не совпадает с реальностью».