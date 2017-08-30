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Родителей сбитого в Балашихе мальчика могут обвинить в спаивании сына
Фото: скриншот видео
Следственные органы МВД подмосковной Балашихи могут возбудить уголовное дело о спаивании взрослыми шестилетнего Алёши Шимко, погибшего в ДТП весной 2017 года. Как выяснил RT, полиция проводит проверку по факту обнаружения в крови мальчика алкоголя, но её результаты на данный момент неизвестны. Родственники Алёши опасаются, что их могут привлечь к ответственности, несмотря на то, что достоверность выводов судмедэкспертизы сейчас проверяет Следственный комитет.
Следственные органы МВД подмосковной Балашихи могут возбудить уголовное дело о спаивании взрослыми шестилетнего Алёши Шимко, погибшего в ДТП в апреле 2017 года. Ещё в июне, расследуя дело о наезде на ребёнка, следствие усмотрело признаки преступления по статье 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции». По итогам проверки к ответственности могут привлечь родных малыша. За такое преступление им может грозить до пяти лет лишения свободы.
Напомним, 23 апреля 2017 года в микрорайоне Павлино подмосковной Балашихи произошло ДТП, в результате которого погиб шестилетний Алексей Шимко. Сын офицера Росгвардии гулял рядом с домом вместе с дедушкой и был сбит автомобилем Hyundai Solaris на проезжей части дворовой территории. За рулём находилась 31-летняя Ольга Алисова, работающая консультантом в салоне сотовой связи. По словам очевидцев, женщина двигалась на скорости 50 км/ч, разговаривая по телефону.
Резонансной эта история стала два месяца спустя, когда родственники мальчика опубликовали заключение судмедэксперта Михаила Клейменова, в котором говорилось о наличии в крови ребёнка 2,7 промилле алкоголя. То есть мальчик в момент аварии якобы находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
В настоящий момент в Железнодорожном городском суде рассматривается уголовное дело о ДТП в отношении Алисовой, а сама она находится под стражей. В свою очередь СК расследует дело о халатности экспертов, нашедших в крови ребёнка почти смертельную для него дозу алкоголя.
Следствие увидело симптомы
Теперь же к ответственности, помимо водителя и медиков, могут быть привлечены и родственники мальчика. Как стало известно RT, спустя полтора месяца после наезда на мальчика, 6 июня 2017 года следователь МУ МВД «Балашихинское» Аринушкин составил рапорт (есть в распоряжении RT) на имя своего руководителя, в котором сообщил, что в материалах уголовного о дела о гибели Шимко в ДТП есть признаки состава преступления по ст. 151 УК РФ в отношении неустановленных лиц, которые могли напоить ребенка.
«Согласно заключению эксперта, обнаруженная концентрация этилового спирта в крови трупа мальчика Шимко Алексея Романовича указывает на то, что пострадавший в момент наступления смерти находился в состоянии алкогольного опьянения, которое могло соответствовать сильной степени. Исходя из вышеизложенного, следствие приходит к выводу, что в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления ст. 151 УК РФ», — отмечается в рапорте следователя.
Стоит отметить, что в статье УК говорится о систематическом употреблении алкоголя, в том время как в рапорте указывается лишь единственный случай.
Примечательно также, что начальнику полиции Железнодорожного рапорт был направлен 15 июня — в это же время следователи СК завели уголовное дело о халатности экспертов, выявивших в крови Шимко смертельную для малыша дозу этилового спирта. Официально СК заявил о возбуждении дела 16 июня.
Была ли проведена следственная проверка, и какие решения были приняты, в пресс-службе МВД Московской области оперативно ответить RT не смогли.
Родители ждут решения
Родные мальчика также не получили от следствия никакой информации. Как рассказал RT официальный представитель семьи Шимко Валерий Зубов, 28 августа отец погибшего ребенка Роман Шимко повторно обратился с заявлением к начальнику отдела УВД Железнодоржного, в котором просит сообщить о результатах проверки. «Запрос повторный, поэтому на ответ у них есть три дня, — пояснил он. — Членов семьи они за это время не допрашивали, а только соседей, руководителей детских учреждений, медиков».
По его словам, если суд признает Алисову виновной в ДТП, а выводы экспертизы не исключат из числа допустимых доказательств по этому уголовному делу, то родителей потом могут попытаться привлечь к ответственности. «Если суд по делу о ДТП признает экспертизу достоверным доказательством, то уголовное дело о халатности экспертов, которое сейчас расследует СК, должны будут закрыть», — добавил он.
Недопустимые ошибки
Как ранее сообщал RT, судмедэксперт Михаил Клейменов, исследуя тело ребёнка, допустил 45 грубейших нарушений. По словам источника, знакомого с ходом расследования дела о халатности при проведении экспертизы, медик неправильно установил причину смерти мальчика, ненадлежащим образом описал травмы, не полностью исследовал сердце, аорту, поджелудочную железу, селезёнку, кости таза, не провел судебно-гистологическое исследование кусочков внутренних органов. Вывод о наличии алкоголя в крови был сделан без проведения дополнительных экспертиз, необходимых в таких случаях.
Ранее отец Алёши Шимко заявлял RT, что результаты экспертизы были сфальсифицированы. По его мнению, во время экспертизы спирт мог быть специально вколот в печень ребёнка, а характер повреждений, описанный в проведённой Клеймёновым экспертизе, «не совпадает с реальностью».
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