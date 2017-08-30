В полиции опасаются земляков Джабраилова



У московского отдела МВД по району Китай-город собрались земляки задержанного бизнесмена Умара Джабраилова . Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным газеты, один из них, «с длинной бородой», заявил, что сочувствует предпринимателю и приехал его поддержать.



Сейчас в отделение пропускают только граждан, зарегистрированных на подведомственной территории, отмечает «МК».





Ранее СМИ сообщили , что в ночь на 30 августа московская полиция задержала бизнесмена Умара Джабраилова после стрельбы в отеле.

По предварительным данным, в правоохранительные органы обратилась охрана гостиницы, услышав выстрелы в одном из номеров.



Приехавшие на место происшествия полицейские обнаружили в комнате многочисленные отверстия от пуль в полу и потолке. Они якобы были оставлены принадлежащим Джабраилову пистолетом Ярыгина. По одним данным, при задержании бывший сенатор и основатель ассоциации «Аванти» оказывать сопротивления не стал.



Однако «МК» отмечает , что, когда сотрудники полиции потребовали положить оружие, Джабраилов ответил: «Без боя не сдамся!». По информации газеты, он до сих пор находится в изоляторе временного содержания. Около 04:00 из-за его жалоб на бессонницу и зубную боль приезжала скорая помощи, но поводов для госпитализации врачи не нашли.

СМИ писали, что бизнесмен разозлился и начал стрелять из-за ужина, принесенного уборщицей, а не официантом. По данным «Коммерсанта», в результате инцидента никто не пострадал. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).