В Москве задержали Умара Джабраилова

Московская полиция задержала бизнесмена Умара Джабраилова после стрельбы в отеле. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте».

По данным Mash, в правоохранительные органы обратилась охрана гостиницы. Сотрудники отеля заявили, что один из постояльцев устроил стрельбу в номере 633.

Приехавшие на место происшествия полицейские обнаружили в комнате многочисленные дырки от пуль в полу и потолке. В этом номере находился якобы стрелявший из своего пистолета Ярыгина Джабраилов. При задержании он оказывать сопротивления не стал.

Что стало причиной стрельбы, неизвестно. О пострадавших информации пока нет. По данным Mash, инцидент произошел в отеле Four Seasons в центре Москвы.