Утонувших рабочих могла сгубить жадность владельца автобуса

По данным издания, претензии были связаны с организацией транспортного обеспечения. «У следователей есть вопросы к владельцу автобуса, который, возможно, вообще не следил за его техническим состоянием», — подчеркнуло Life, добавив, что автобус принадлежал местному жителю.





Источник в правоохранительных органах рассказал изданию, что следователи в первую очередь будут изучать, как на предприятии обстояли дела с транспортной безопасностью.

«Бывали случаи, когда подобные трагедии происходили из-за некомпетентности водителей или ненадлежащей организации труда. Поэтому по делу назначат транспортно-техническую и другие экспертизы, а также проверят, как соблюдалась транспортная безопасность», — пояснил он.



В пятницу, 25 августа, со строящегося причала компании «Таманьнефтегаз» в районе краснодарского поселка Волна сорвался пассажирский автобус. Сообщалось, что автобус упал в воду с высоты примерно четырех метров.





По данным МЧС, в результате аварии шестнадцать человек погибли , восемь пассажиров попали в больницы. Спасти удалось 24 человека.