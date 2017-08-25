Опубликовано видео с места трагедии на Кубани

На кадрах видно, что на месте, где произошла авария, работают оперативные службы. Также на запись попали лежащие на причале тела погибших. Ролик был снят уже после того, как автобус подняли на поверхность

В пятницу, 25 августа, со строящегося причала компании «Таманьнефтегаз» в районе краснодарского поселка Волна сорвался пассажирский автобус . Сообщалось, что автобус упал в воду с высоты примерно четырех метров.

По данным МЧС, в результате аварии четырнадцать человек погибли, восемь пассажиров попали в больницы. Спасти удалось 24 человека. По предварительной информации, причиной аварии стало нарушение ПДД.