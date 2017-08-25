В Керченский пролив упал автобус

С причала в Краснодарском крае упал автобус с рабочими «Таманьнефтегаза». Погибли не менее 12 человек, сообщает РИА Новости

Автобус сорвался в воду в районе поселка Волна. По данным Интерфакса, в автобусе находились рабочие предприятия " Таманьнефтегаз" , которые возвращались с вахты.

Удалось спасти двадцать человек, судьба еще троих неизвестна.

На место направлены спасатели.