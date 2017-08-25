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В Керченский пролив упал автобус

В Керченский пролив упал автобус, есть погибшие
Фото:
С причала в Краснодарском крае упал автобус с рабочими «Таманьнефтегаза». Погибли не менее 12 человек, сообщает РИА Новости.
Автобус сорвался в воду в районе поселка Волна. По данным Интерфакса, в автобусе находились рабочие предприятия " Таманьнефтегаз" , которые возвращались с вахты.
Удалось спасти двадцать человек, судьба еще троих неизвестна.
На место направлены спасатели.
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РИА Новости
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