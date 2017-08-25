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Число погибших при падении автобуса в море в Краснодарском крае возросло до 16
В МЧС по Краснодарскому краю подтвердили информацию о том, что в результате падения автобуса в море в Темрюкском районе Краснодарского края погибли 16 человек.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Краснодарскому краю.
«16 человек погибли, 24 спасены, из них 8 госпитализированы», — сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось о 14 погибших.
По факту падения автобуса было возбуждено уголовное дело по двум статьям.
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