Число погибших при падении автобуса в море в Краснодарском крае возросло до 16



МЧС по Краснодарскому краю подтвердили информацию о том, что в результате падения автобуса в море в Темрюкском районе Краснодарского края погибли 16 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Краснодарскому краю.



«16 человек погибли, 24 спасены, из них 8 госпитализированы», — сказали в ведомстве.



Ранее сообщалось о 14 погибших.

