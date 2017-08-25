В пятницу, 25 августа, Индустриальный суд Хабаровска приговорил девушек, обвиняемых по делу о жестоких расправах над животными, к реальным тюремным срокам. Об этом сообщает «Интерфакс».

Обвиняемые полностью признали свою вину и раскаялись. Во время последнего слова они просили суд не отправлять их за решетку.

Кроме того, соучастник девушек в одном из эпизодов — 18-летний Виктор Смышляев — приговорен к трем годам в колонии общего режима, уточняет ТАСС

Прокурор просил для одной из фигуранток семь лет и шесть месяцев тюрьмы, для другой — шесть лет и 20 дней.

Суд арестовал двух «хабаровских живодерок» в ноябре прошлого года. Им вменяли жестокое обращение с животными, разбой, а также преступления по статьям 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и 282 (возбуждение ненависти либо вражды) УК РФ.

По версии следствия, девушки находили объявления, в которых люди предлагали питомцев «в добрые руки», забирали животных, затем расправлялись с ними, а фотографии расправ публиковали в соцсетях. Жертвами стали как минимум 15 животных — птицы, кошки и собаки.

Кроме того, сообщалось, что они могут быть причастны к ряду эпизодов нападения на людей. Так, по данным правоохранителей, «живодерки» с битой и пневматическим пистолетом напали на жителя Хабаровска и отобрали у него деньги.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Люди выходили на митинги и пикеты по всей России, требуя справедливого наказания для девушек.