Следствие по делу «хабаровских живодерок» завершилось

Следственном комитете (СК) РФ заявили о завершении следствия по делу «хабаровских живодерок». Как сообщают Рамблер/новости, теперь фигурантам дела предстоит ознакомиться с материалами расследования, после чего начнется судебный процесс.

В СК рассказали, что в итоге обвинение было предъявлено двум жительницам Хабаровска и 18-летнему молодому человеку. В зависимости от роли каждого фигурантам вменяют статьи 245 (жестокое обращение с животными), 162 (разбой), 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и 282 (возбуждение ненависти либо вражды) УК РФ.

По версии следствия, две несовершеннолетние подруги с июня по август 2016 года «систематически и жестоко обращались с животными, увечили их и убивали». Отмечается, что следователи, «учитывая дерзость поведения» фигуранток дела, полностью исследовали их личности и образ жизни. В результате выяснилось, что в 2015-м и 2016 годах одна из них публиковала в соцсети «ВКонтакте» изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих. Кроме того, с марта по октябрь 2016 года она вместе с молодым человеком изготовила и опубликовала видеозапись, «содержащую сцены унижения человеческого достоинства потерпевшего по признаку принадлежности к социальной группе». А 28 июля прошлого года обе девушки совершили разбойное нападение на жителя Хабаровска.

Две 17-летние девушки были арестованы 11 ноября прошлого года. Сообщалось, что они брали животных по объявлениям «в добрые руки», затем жестоко расправлялись с ними и публиковали фотографии расправ в соцсетях. Кроме того, они могут быть причастны к ряду эпизодов нападения на людей. По решению суда подозреваемых заключили под стражу.