Первое видео с места взрыва в Киеве



В Сети опубликовано первое видео с места, где произошел взрыв в Киеве.

Неизвестный предмет взорвался на улице Грушевского медлу зданием правительства и стадионом Динамо в центре города.



Очевидцы сообщают, что " тяжело раненная лежит на асфальте" , еще один мужчина ранен голову. Перекрыта часть дороги, устанавливаются обстоятельства.