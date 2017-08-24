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Первое видео с места взрыва в Киеве
В Сети опубликовано первое видео с места, где произошел взрыв в Киеве.
Неизвестный предмет взорвался на улице Грушевского медлу зданием правительства и стадионом Динамо в центре города.
По информации полиции, пострадали два человека. На место прибыли сотрудники СБУ, медики и взрывотехники.
Очевидцы сообщают, что " тяжело раненная лежит на асфальте" , еще один мужчина ранен голову. Перекрыта часть дороги, устанавливаются обстоятельства.
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