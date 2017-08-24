В центре Киева прогремел взрыв

В четверг, 24 августа, рядом со зданием кабинета министров Украины в центре Киева произошел взрыв. Об этом сообщается на сайте городской полиции.

В результате происшествия два человека — мужчина и женщина — получили ранения. На месте работают следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники.

По данным Hromadske.ua, взрыв прогремел между зданием правительства на улице Грушевского и стадионом «Динамо».

Очевидцы происшествия рассказали в Facebook, что в результате взрыва серьезно пострадала женщина.

Рядом с улицей Грушевского 24 августа проходят мероприятия, посвященные Дню независимости Украины.