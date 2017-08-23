Заключение о наличии алкоголя в крови «пьяного мальчика» признано недостоверным

В распоряжении RT оказались результаты исследования скандальной экспертизы, согласно которой погибший в ДТП шестилетний Алёша Шимко находился в состоянии алкогольного опьянения. Как следует из документа, судмедэксперт допустил более 40 грубейших нарушений. Врач неправильно установил причину смерти мальчика, а вывод о наличии алкоголя в крови был сделан без проведения дополнительных экспертиз, необходимых в таких случаях. Новые подробности в деле «пьяного» мальчика — в материале RT.



Результаты экспертизы о наличии в крови алкоголя у погибшего в ДТП шестилетнего Алёши Шимко признаны ошибочными и недостоверным.



Как выяснил RT, судмедэксперт, исследуя тело ребёнка, допустил 45 грубейших нарушений. При этом медик неправильно установил причину смерти мальчика, а вывод о наличии алкоголя в крови был сделан без проведения дополнительных экспертиз, необходимых в таких случаях.





Напомним, что 23 апреля 2017 года в микрорайоне Павлино подмосковной Балашихи произошло ДТП, в результате которого погиб шестилетний Алёша Шимко. Сын офицера Росгвардии гулял рядом с домом вместе с дедушкой и был сбит водителем Hyundai Solaris.



За рулём находилась 31-летняя Ольга Алисова , работающая консультантом в салоне сотовой связи. По словам очевидцев, женщина ехала по дворовой территории со скоростью 50 км/ч, разговаривая по телефону.



Резонансной история стала только спустя два месяца — родственники мальчика опубликовали заключение, в котором говорилось о наличии в крови ребёнка 2,7 промилле алкоголя. То есть мальчик в момент аварии якобы находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Экспертизу подписал заведующий отделением судебно-медицинской экспертизы города Железнодорожный «Бюро СМЭ» Московской области Михаил Клеймёнов

«Эксперт не удосужился указать, какие материалы поступали на исследование»





Сейчас следственный комитет расследует уголовное дело о халатности, возбуждённое против экспертов, которые признали пьяным шестилетнего мальчика. В рамках расследования этого уголовного дела независимые эксперты изучили заключение, подписанное Клеймёновым.

«Я не знаю, чем руководствовался судмедэксперт Михаил Клеймёнов, подписавший эту экспертизу, но назвать ее объективной, полной и достоверной, точно нельзя», — говорит RT источник, знакомый с ходом расследования. —



По словам собеседника RT, сама экспертиза была оформлена неправильно.



«Эксперт даже не удосужился указать, в каком виде поступали на исследование материалы — в упакованном или опечатанном. Это уже недопустимо. А в исследовательской части допущено множество грубейших нарушений», — подчеркнул источник.



Например, как выяснил RT, эксперт не указывал время фиксации трупных явлений и не провёл целый ряд исследований, что позволяет усомниться в объективности экспертного исследования.



Кроме того, согласно документу, судмедэксперт ненадлежащим образом описал травмы.



«Экспертом при описании кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой на наружности поверхности правого полушария не была указана толщина кровоизлияния форма, имеется или нет в его проекции линзообразное вдавливание», — говорится в документе.



Также отмечается, что не были исследованы полностью сердце, аорта, поджелудочная железа, селезёнка, кости таза, не проведено судебно-гистологическое исследование кусочков внутренних органов, что не допустимо.



Более того, специалисты, изучившие экспертизу Клеймёнова, сделали вывод, что эксперт неверно установил причину смерти мальчика.



«Экспертом в выводной части заявлено, что: «Смерть наступила от открытой черепно-мозговой травмы». В данном случае под причиной смерти декларируется «действие», причинение потерпевшему травмы… На самом же деле, непосредственной причиной смерти пострадавшего стало сдавливание головного мозга», — говорится в документе.





В общей сложности в экспертизе по Шимко специалисты выявили почти полсотни грубейших нарушений закона «О государственной судебно-экспертной деятельности», инструкций и приказов Минздрава по организации и производству экспертных исследований в бюро судебно-медицинских экспертиз.

Недостоверные выводы



Также специалисты посчитали, что вывод об алкогольном опьянении мальчика был сделан на основе не полного исследования. В комплексной комиссионной судебно-медицинской и автотехнической экспертизе по материалам ДТП, сделанной в июне 2017 года, вопрос о возможном опьянении звучит следующим образом: «Имеются ли в крови и в моче от трупа Шимко А. Р алкоголь или наркотические вещества?».



«Однако ответ на этот вопрос носит неполный характер, ввиду отсутствия каких-либо сведений о наличии или отсутствия алкоголя в моче трупа. В ответе эксперты ссылаются на акт судебно-химического исследования от 02.05. 2017, без проведения повторного химико-токсилогического исследования биологических материалов, что вызывает сомнение в объективности выводов, к которым пришли эксперты», — говорится в документе.



При этом особо отмечается, что эксперты не имели права делать вывод о том, что «незадолго до смерти Шимко находился в состоянии алкогольного опьянения», поскольку такие выводы могут делаться только на основании медицинского освидетельствования.



«Объективность и полнота заключения вызывает сомнение, поскольку выводы противоречат данным указанным в исследовательской части. В ходе рецензирования заключения было установлено несоответствие указанного документа требованиям, предъявленным экспертным заключениям. Выявленные нарушения ставят под сомнение достоверность рецензируемого заключения и требуют повторной экспертизы», — резюмировали специалисты, исследовавшие заключение судмедэксперта Клеймёнова.



Ранее отец Алёши Шимко заявлял RT, что результаты экспертизы были сфальсифицированы. По его мнению, во время экспертизы спирт мог быть специально вколот в печень. Косвенно это подтверждается тем, что алкоголь не был обнаружен в моче, а слизистая языка и дыхательные пути не обожжены.





Также Роман Шимко рассказывал RT, что характер повреждений, описанный в проведённой Клейменовым экспертизе, «не совпадает с реальностью».

«Мы не говорили об этом, чтобы не заострять внимание. Там не указаны все повреждения, которые соответствуют наезду на ребёнка двумя колёсами машины. Переломов нет практически, там всё цело. На дилетантов рассчитано», — рассказал отец погибшего мальчика.



Между тем в Железнодорожном городском суде начался суд над виновницей ДТП Ольгой Алисовой. Сама Алисова ранее заявляла, что не верит в результаты экспертизы и не считает, что ребёнок был пьян.



Также она пыталась предложить отцу ребёнка 50 тыс. рублей в качестве компенсации, а спустя два месяца после аварии принесла семье мальчика свои соболезнования. Максимальное наказание, которое может грозить Алисовой, — заключение сроком до пяти лет. При этом она одна воспитывает ребёнка (её муж находится в тюрьме), что не исключает возможности смягчения приговора.