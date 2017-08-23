Главные события у вас в почте
Названа причина резни на заводе ГАЗ
Мотивом мужчины, напавшего на людей на территории завода ГАЗ, была ревность. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте».
По данным Mash, нападавший работал формовщиком на заводе. Он якобы приревновал свою 44-летнюю подругу к начальнику цеха. После сдачи смены мужчина отправился в кабинет к руководителю. Там он якобы застал его со своей возлюбленной. Несколькими ударами ножа формовщик убил обоих, утверждает паблик.
Мужчину попытались задержать другие рабочие. Одного из них он убил, двух тяжело ранил. После этого он сбежал домой, где его позже задержали правоохранители.
Ранее в СМИ появилась информация, что 23 августа бывший сотрудник завода ГАЗ убил нескольких человек на территории предприятия. Сообщалось, что он набросился с ножом на руководителей, настоявших на его увольнении.
По одним данным, в результате нападения два человека погибли на месте, еще троих в тяжелом состоянии доставили в больницу. По другой информации, три человека погибли, еще двое тяжело ранены. Среди погибших есть женщина, работавшая лаборанткой.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Федеральное агентство политических новостей
-
РИА "ВистаНьюс"
-
Lenta.ru