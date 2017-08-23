Названа причина резни на заводе ГАЗ

Мотивом мужчины, напавшего на людей на территории завода ГАЗ, была ревность. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте».





По данным Mash, нападавший работал формовщиком на заводе. Он якобы приревновал свою 44-летнюю подругу к начальнику цеха. После сдачи смены мужчина отправился в кабинет к руководителю. Там он якобы застал его со своей возлюбленной. Несколькими ударами ножа формовщик убил обоих , утверждает паблик.

Мужчину попытались задержать другие рабочие. Одного из них он убил, двух тяжело ранил. После этого он сбежал домой, где его позже задержали правоохранители.



Ранее в СМИ появилась информация, что 23 августа бывший сотрудник завода ГАЗ убил нескольких человек на территории предприятия. Сообщалось, что он набросился с ножом на руководителей, настоявших на его увольнении.



По одним данным, в результате нападения два человека погибли на месте, еще троих в тяжелом состоянии доставили в больницу. По другой информации, три человека погибли, еще двое тяжело ранены. Среди погибших есть женщина, работавшая лаборанткой.