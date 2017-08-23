СМИ узнали о резне на территории завода ГАЗ

В среду, 23 августа, бывший сотрудник завода ГАЗ убил нескольких человек на территории предприятия. Об этом сообщает Progorodnn.

По данным портала, он набросился с ножом на руководителей, настоявших на его увольнении.

Этого человека уволили «совсем недавно». Он взял нож, пришел с ним в третий цех завода и напал на людей. В результате два человека погибли на месте, еще троих в тяжелом состоянии доставили в больницу. По предварительной информации, среди погибших есть женщина, работавшая лаборанткой.

Сотрудников пока не выпускают из здания завода. Преступник находится на свободе.

По данным Progorodnn, нападавший служил в «горячей точке» и «всегда был очень вспыльчив».