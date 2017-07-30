Жительница Балашихи Ольга Алисова , сбившая шестилетнего мальчика в Подмосковье, просит МВД исключить биохимическую и автотехническую экспертизы из дела, сообщает паблик Mash

По версии ее защиты, подавшей ходатайство в МВД, данные экспертиз противоречат картине ДТП.

Ранее Московский областной суд признал законным арест Алисовой, которую обвиняют в смертельном наезде на шестилетнего мальчика, оставив без изменения решение Железнодорожного суда, который постановил заключить Алисову под стражу на два месяца и десять суток.

23 апреля в микрорайоне Павлино в Балашихе местная жительница Ольга Алисова сбила во дворе жилого дома мальчика – Алексея Шимко . Ребенок скончался на месте. Уголовное дело по факту ДТП возбудили 26 мая по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Экспертиза показала, что в крови погибшего ребенка было 2,7 промилле алкоголя. Повторная судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови. Однако еще одна экспертиза алкоголя в образцах крови ребенка алкоголя не обнаружила.