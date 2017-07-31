В суд поступило дело женщины, сбившей в Балашихе мальчика

В Железнодорожный суд Московской области поступило уголовное дело Ольги Алисовой , которая сбила насмерть на автомобиле шестилетнего мальчика в Балашихе.

«Материалы уголовного дела в отношении Алисовой поступили в понедельник в Железнодорожный суд Московской области», — приводит ТАСС сообщение суда.

Отмечается, что материалы переданы в производство председателя суда Владимира Шекуна, который, как ожидается, до конца недели назначит дату предварительных слушаний.

Ранее Московский областной суд признал законным арест Ольги Алисовой.

23 апреля в Балашихе женщина за рулём автомобиля сбила шестилетнего мальчика, после чего он скончался.