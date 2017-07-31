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В суд поступило дело женщины, сбившей в Балашихе мальчика

В Железнодорожный суд Московской области поступило уголовное дело Ольги Алисовой, которая сбила насмерть на автомобиле шестилетнего мальчика в Балашихе.
«Материалы уголовного дела в отношении Алисовой поступили в понедельник в Железнодорожный суд Московской области», — приводит ТАСС сообщение суда.
Отмечается, что материалы переданы в производство председателя суда Владимира Шекуна, который, как ожидается, до конца недели назначит дату предварительных слушаний.
Ранее Московский областной суд признал законным арест Ольги Алисовой.
23 апреля в Балашихе женщина за рулём автомобиля сбила шестилетнего мальчика, после чего он скончался.
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Дело «пьяного» мальчика Видео Главное Московская область Еще 1 тег
ИТАР-ТАСС
Ольга Алисова
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