Главные события у вас в почте
Неважно с какой скоростью она ехала, ей не повезло: адвокат женщины, сбившей «пьяного мальчика»
Фото: скриншот видео
Ольге Алисовой, сбившей насмерть ребёнка в Балашихе, «просто не повезло». С таким заявлением выступила адвокат водителя Наталья Куракина. Её слова передаёт телеканал «Звезда».
«Вы понимаете, что такое момент возникновения опасности для водителя? Когда человек выпадает вам из-за припаркованных автомобилей под колеса машины, и момент опасности составляет меньше одной секунды, как вы к этому относитесь? Здесь не зависит, с какой скоростью она ехала, 15 или 20 км в час. Ей просто не повезло», - заявила Куракина.
6 июля 31-летняя Ольга Алисова была задержана из-за нарушения режима подписки о невыезде. В тот же день появилась информация, что делом «пьяного мальчика» занялся полковник Юрий Лаврецкий, расследовавший ранее дело «школьного стрелка». Следователь допросил семью погибшего мальчика Алёши Шимко и признал родственников ребёнка потерпевшими. Кроме того, следователь обещал допросить Михаила Клейменова, подписавшего экспертное заключение о содержании в крови мальчика алкоголя. На этом настаивают родители погибшего, уверенные в поддельности исследования. Для установления круга лиц, причастных к проведению экспертизы, будет проведена графологическая экспертиза.
23 апреля 2017 года Алисова задавила в Балашихе шестилетнего Алексея Шимко. Автомобиль протащил тело ребёнка не менее десяти метров. В момент ДТП женщина говорила по телефону. Проведённая экспертиза показала, что в крови ребёнка находились 2,7 промилле алкоголя. Эта концентрация алкоголя в крови соответствует выпитой бутылке водки. Семья погибшего обратилась в полицию с требованием провести повторный анализ. Повторная экспертиза подтвердила результаты предыдущего исследования, однако 23 июня появилось опровержение. Как сообщали ряд СМИ, согласно заключению экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Московской области, установить содержание спирта в крови ребёнка было невозможно. Дело взяли под личный контроль детский омбудсмен Анна Кузнецов и глава МВД Владимир Колокольцев.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Коммерсант
-
RT на русском
-
РИА "ФедералПресс"