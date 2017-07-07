Неважно с какой скоростью она ехала, ей не повезло: адвокат женщины, сбившей «пьяного мальчика»

«Вы понимаете, что такое момент возникновения опасности для водителя? Когда человек выпадает вам из-за припаркованных автомобилей под колеса машины, и момент опасности составляет меньше одной секунды, как вы к этому относитесь? Здесь не зависит, с какой скоростью она ехала, 15 или 20 км в час. Ей просто не повезло», - заявила Куракина.

6 июля 31-летняя Ольга Алисова была задержана из-за нарушения режима подписки о невыезде. В тот же день появилась информация, что делом «пьяного мальчика» занялся полковник Юрий Лаврецкий , расследовавший ранее дело «школьного стрелка». Следователь допросил семью погибшего мальчика Алёши Шимко и признал родственников ребёнка потерпевшими. Кроме того, следователь обещал допросить Михаила Клейменова , подписавшего экспертное заключение о содержании в крови мальчика алкоголя. На этом настаивают родители погибшего, уверенные в поддельности исследования. Для установления круга лиц, причастных к проведению экспертизы, будет проведена графологическая экспертиза.