«Простите, если сможете»: кто она – женщина, сбившая «пьяного мальчика»

Сегодня подмосковные следователи задержали за нарушение режима подписки о невыезде 31-летнюю Ольгу Алисову — фигурантку громкого дела о «пьяном мальчике». По версии правоохранительных органов, именно Алисова сбила насмерть шестилетнего Алексея Шимко в Балашихе и протащила его несколько метров под днищем машины. Кто же она — жена криминального авторитета или простая автолюбительница, которая оказалась не в том месте не в то время? «360» рассказывает, что известно о скандально известной жительнице Подмосковья.

Первая леди ОПГ

Как сообщил «Московский Комсомолец», Ольга Алисова работает в одном из салонов сотовой связи обычным продавцом. В это время ее муж Сергей Алисов отбывает десятилетний срок в колонии строгого режима . Мужчина состоял в организованной преступной группировке (ОПГ), члены которой совершили массу преступлений. Сначала они оформляли кредиты в банках по поддельным документам, однако вскоре вышли на новый уровень. Бандиты стали «черными риелторами» и начали убивать одиноких людей, присваивая затем их квартиры.

Фигурировало в деле Алисова и обвинение в изнасиловании. При этом в момент преступления он уже встречался со своей будущей женой, которой на тот момент было 24 года. В результате все члены ОПГ получили крупные сроки. Алисов отправился за решетку в 2010 году.

Отец Сергея Александр работает слесарем в Московском метрополитене. Он рассказал сайту «РЕН ТВ», что его сын сел в тюрьму по молодости и глупости. При этом каких-то особых связей или больших денег в их семье никогда не было. До аварии Ольга жила с родителями мужа, много работала и платила кредит за Hyundai Solaris, на котором и сбила впоследствии Алешу Шимко. Мать предполагаемого криминального авторитета не работает по инвалидности и сидит дома с внучкой. Родом Алисова из маленького города Балашова в Саратовской области. Свое жилье супруги купить не успели.

А был ли пьян мальчик

Именно с «авторитетностью» мужа Алисовой общественность связала удивительно мягкую реакцию правоохранителей на смертельное ДТП. Авария произошло 23 апреля, однако уголовное дело по факту инцидента возбудили спустя 20 дней, а отцу погибшего Алеши Роману об этом сообщили спустя месяц.

СМИ писали, что сразу после аварии со всех камер наблюдения во дворе исчезли записи аварии, затем свидетелей стали посещать крайне подозрительные люди. Самой большой странностью стали результаты судмедэкспертизы, которые показали наличие 2,7 промилле алкоголя в крови ребенка, которые сбили бы с ног взрослого мужчину.

То, что мальчик якобы был пьян в момент ДТП, смутило всех причастных к делу, но не следователя Балашихинского УВМД, который никак не стал комментировать результаты экспертизы и их возможную фальсификацию. Отец погибшего мальчика заявил, что алкоголь в крови Алеши — стопроцентная ошибка.

«Ребенок не пил, я не пью, жена не пьет. Дедушка, с которым он гулял, не пьет по медицинским показателям, ему пить нельзя», — заявил он и следователям, и журналистам.

Удивились результатам экспертизы и медики. По мнению завкафедрой судебной медицины Первого МГМУ имени Сеченого Юрия Пиголкина, настолько пьяный ребенок просто не смог бы стоять на ногах. В течении нескольких минут после принятия алкоголя он пережил бы все стадии алкогольного опьянения, а затем впал бы в кому. Врач-нарколог Олег Стеценко в свою очередь заявил, что есть несколько версий попадания спирта в кровь. В их число входят обычная невнимательность — к примеру, эксперты перепутали пробы или забыли помыть прибор, и введение алкоголя через шприц в тело ребенка уже после его смерти.

Несмотря на разгоревшийся скандал, судмедэксперт Михаил Клейменов , забиравший пробы и подписывавший заключение, продолжает настаивать на абсолютной достоверности результатов исследования. «Я эксперт, профессионал своего дела, я честен. Я не могу представить, какую цель мог преследовать человек, который захотел бы заниматься фальсификацией в подобном случае. Если на тяжесть вины человека, совершившего ДТП, это не влияет, то кому это выгодно? Мне — нет, следователю — нет. А кому?» — заявляет он.

«Мне тоже тяжело, я сама мать»

Адвокат Ольги Алисовой Наталья Куракина в ходе разбирательств заявила, что мальчик погиб вовсе не от столкновения с автомобилем. По ее мнению, ребенок сам упал под машину и некоторые из повреждений получил именно в результате падения. Полученные же в ходе ДТП травмы смертельными не были. «Смерть наступила в результате неких других действий, которые последовали за столкновением», — сказала она.

Куракина также заявила, что Алисова просто не успела заметить Алешу, который сам бросился под колеса ее авто. Поэтому женщина якобы не успела нажать на тормоз и избежать столкновения с ребенком.

Сама Алисова почти не комментировала произошедшее. По данным «Газеты.ru», спустя некоторое время после аварии она заявила, что не верит результатам экспертизы, которые сделали мальчика «пьяным». Женщина также принесла извинения отцу Алеши и предложила ему 50 тысяч рублей, которые семья погибшего ребенка ей вернула. Через два месяца после смертельного ДТП Алисова снова принесла соболезнования родителям мальчика и заявила, что не боится возможного наказания.

"Простите, если сможете. Мне тоже тяжело, я сама мать и тоже переживаю вместе с вами. Я знаю, что вы меня не простите. Простить не простите, но примите соболезнования. Если будет доказана вина, мне не страшно. Я не видела его. Мне не страшно, потому что основное наказание у меня уже есть, оно будет со мной до конца моих дней", — Ольга Алисова.

Действительно ли авторитетные в криминальных кругах друзья мужа Алисовой помогают женщине замять дело и снять с себя обвинения — вопрос открытый. Родители Алеши надеются, что следователи сумеют восстановить все проблемы в истории с загадочными промилле, которые необъяснимым образом появились в результатах экспертизы. Множественные теории говорят лишь о том, что дело о «пьяном мальчике» еще долго будет обсуждаться на страницах изданий и в социальных сетях. Окончательную точку в деле поставит суд.