«Дело пьяного мальчика»: российские судмедэкспертизы несовершенны

В своем письме Чайка заявил, что в течение последних двух лет 5,5 тысячи заключений экспертов были сделаны «с нарушением законов». По его словам, 450 из них содержат взаимоисключающие выводы по итогам исследований одних и тех же объектов.

Из-за ошибок экспертов в 2015–2016 годах, по данным Чайки, правоохранители незаконно привлекли к уголовной ответственности 50 человек. Потом их реабилитировали и дали право на возмещение морального вреда.

По мнению Чайки, из-за того, что в стране не существует процедур подтверждения компетентности экспертов, нельзя гарантировать объективность их заключений. Генпрокурор также отметил, что, государственные эксперты слишком зависят от воли начальства и подчиняются лицам, заинтересованным в исходе дела, например, руководителям следственных органов.