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"Дело пьяного мальчика": российские судмедэкспертизы несовершенны
Фото: соцсети
Российский генпрокурор Юрий Чайка обратился к секретарю Совбеза Николаю Патрушеву с письмом, в котором рассказал о низком качестве судмедэкспертиз в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на источники, близкие к Генпрокуратуре.
В своем письме Чайка заявил, что в течение последних двух лет 5,5 тысячи заключений экспертов были сделаны «с нарушением законов». По его словам, 450 из них содержат взаимоисключающие выводы по итогам исследований одних и тех же объектов.
Из-за ошибок экспертов в 2015–2016 годах, по данным Чайки, правоохранители незаконно привлекли к уголовной ответственности 50 человек. Потом их реабилитировали и дали право на возмещение морального вреда.
По мнению Чайки, из-за того, что в стране не существует процедур подтверждения компетентности экспертов, нельзя гарантировать объективность их заключений. Генпрокурор также отметил, что, государственные эксперты слишком зависят от воли начальства и подчиняются лицам, заинтересованным в исходе дела, например, руководителям следственных органов.
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