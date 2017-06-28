Отец погибшего под колесами автомобиля шестилетнего ребенка, в организме которого обнаружили алкоголь, Роман Шимко предложил отправить пробирку с кровью мальчика на экспертизу в Германию, вместо эксгумации. Об этом он рассказал RT.

"Я не против эксгумации. Но ещё есть вариант — отправить кровь, ту, которая находится в пробирке, в Германию на определение количества ацетальдегида, так как он есть у всех, а от алкоголя увеличивается. Или если сообщество судмедэкспертов напишет рецензию, и по бумагам докажут, что эта экспертиза — чушь", – сказал Шимко.

Он также заявил, что расследованию дела будет помогать "Коллегия адвокатов Павла Астахова". Услуги Шимко юристы окажут бесплатно.

Ранее сообщалось, что адвокаты намерены добиваться признания Шимко потерпевшим.