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Газета.Ru

Отец "пьяного мальчика" предложил отправить кровь в Германию вместо эксгумации

Отец «пьяного мальчика» выдвинул неожиданное предложение
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Отец погибшего под колесами автомобиля шестилетнего ребенка, в организме которого обнаружили алкоголь, Роман Шимко предложил отправить пробирку с кровью мальчика на экспертизу в Германию, вместо эксгумации. Об этом он рассказал RT.
"Я не против эксгумации. Но ещё есть вариант — отправить кровь, ту, которая находится в пробирке, в Германию на определение количества ацетальдегида, так как он есть у всех, а от алкоголя увеличивается. Или если сообщество судмедэкспертов напишет рецензию, и по бумагам докажут, что эта экспертиза — чушь", – сказал Шимко.
Он также заявил, что расследованию дела будет помогать "Коллегия адвокатов Павла Астахова". Услуги Шимко юристы окажут бесплатно.
Ранее сообщалось, что адвокаты намерены добиваться признания Шимко потерпевшим.
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