Отец сбитого в Балашихе мальчика заявил, что экспертиза раскрыла причину гибели его сына

Отец погибшего в ДТП в подмосковной Балашихе шестилетнего мальчика Роман Шимко заявил, что автотехническая экспертиза раскрыла причину гибели его сына.

«Согласно экспертизе, установлена прямая причинно-следственная связь между наездом автомобиля и смертью ребёнка», — цитирует Шимко «Газета.Ru»

По его словам, эксперты подтвердили, что алкоголя в крови ребёнка не было, автомобиль обвиняемой Ольги Алисовой был исправен, она видела мальчика и могла не допустить наезда.

Ранее Шимко рассказал подробности хода расследования гибели его сына.