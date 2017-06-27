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Отец сбитого в Балашихе мальчика заявил, что экспертиза раскрыла причину гибели его сына
Фото: соцсети
Отец погибшего в ДТП в подмосковной Балашихе шестилетнего мальчика Роман Шимко заявил, что автотехническая экспертиза раскрыла причину гибели его сына.
«Согласно экспертизе, установлена прямая причинно-следственная связь между наездом автомобиля и смертью ребёнка», — цитирует Шимко «Газета.Ru».
По его словам, эксперты подтвердили, что алкоголя в крови ребёнка не было, автомобиль обвиняемой Ольги Алисовой был исправен, она видела мальчика и могла не допустить наезда.
Ранее Шимко рассказал подробности хода расследования гибели его сына.
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