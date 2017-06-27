В момент наезда на «пьяного мальчика» водитель разговаривала по телефону

В момент наезда на погибшего в Подмосковье шестилетнего мальчика водитель автомобиля Ольга Алисова разговаривала по мобильному телефону. Об этом «Газете.Ru» рассказал отец ребенка Роман Шимко.

«Согласно распечатке звонков Алисовой, в момент аварии она действительно говорила по телефону. Время совпадает», – сказал Шимко.

Ранее сообщалось, что отец погибшего мальчика Роман Шимко опроверг аргументы адвоката находившейся за рулем Ольги Алисовой.