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Газета.Ru

В момент наезда на «пьяного мальчика» водитель разговаривала по телефону

Появились новые подробности наезда на «пьяного мальчика»
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В момент наезда на погибшего в Подмосковье шестилетнего мальчика водитель автомобиля Ольга Алисова разговаривала по мобильному телефону. Об этом «Газете.Ru» рассказал отец ребенка Роман Шимко.
«Согласно распечатке звонков Алисовой, в момент аварии она действительно говорила по телефону. Время совпадает», – сказал Шимко.
Ранее сообщалось, что отец погибшего мальчика Роман Шимко опроверг аргументы адвоката находившейся за рулем Ольги Алисовой.
Дело «пьяного» мальчика Происшествия
Газета.Ru
Ольга Алисова
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