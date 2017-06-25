Судмедэксперта по делу «пьяного мальчика» СМИ заподозрили в еще одной сомнительной экспертизе.

Издание МК пообщалось с жителем Подмосковья Романом Ломовым. Он рассказал о ДТП, случившемся летом 2013 года в городе Железнодорожный. На пешеходном переходе его малолетнюю дочь сбил "Форд-Фокус", «вылетевший на красный сигнал светофора».

«У дочери оказались переломаны передние зубы, также была закрытая черепно-мозговая травма, про ушибы и ссадины я уже не говорю. Когда все это только произошло, мы сразу помчались в медицинский центр, где сняли все повреждения, были у невропатолога, который подтвердил сотрясение мозга», - рассказал отец.

По его словам, выплачивать моральный ущерб и компенсировать медицинские расходы в полной мере виновник ДТП отказался

«Ключевую экспертизу в нашем случае как раз и подписывал Клейменов. Невзирая на свидетельские показания, на первичный диагноз, на очевидное, он написал в документе, что вреда здоровью... не было, точнее, он не может его подтвердить. Пришлось проходить переосвидетельствование на областном уровне, дело затянулось, в итоге вообще было закрыто за истечением срока давности», - рассказал Ломов.

Добиваться справедливости Ломовым пришлось через гражданский суд несколько лет. Состоялось множество заседаний. В итоге виновник аварии выплатил пострадавшим положенную компенсацию, но уголовной ответственности он так и не понес. Дочь Ломова пережила серьезную психологическую травму, она опасалась машин и боялась переходить дорогу.

Напомним, ранее в Подмосковье разгорелся скандал из-за судмедэкспертизы по делу мальчика, насмерть сбитого во дворе дома в Балашихе.

Судмедэксперт Михаил Клейменов провел анализ крови погибшего и установил, что шестилетний мальчик был пьян. Одна повторная экспертиза доказала, что он был прав. Вторая – дала обратный результат. Клейменов считает, что его выводы были объективными.

В СКР возбудили уголовное дело по статье "халатность".