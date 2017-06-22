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Дедушка «пьяного мальчика»: Это нечистая сила какая-то
Дедушка «пьяного мальчика», погибшего в ДТП в Балашихе, объяснил наличие алкоголя в крови ребёнка «нечистой силой». Николай Шимко исключил возможность попадания алкоголя в кровь внука при жизни. Слова мужчины передаёт портал LIFE.
«Это исключено. Всё странно, странно очень. Это нечистая сила какая-то», — заявил Шимко.
Николай Шимко в день гибели мальчика гулял с внуком. Родственник погибшего ребёнка заявил, что мальчик не мог ничего взять на улице и выпить, так как «всё было под контролем».
23 апреля 31-летняя Ольга Алисова задавила шестилетнего мальчика Алексея Шимко. Женщина находилась за рулём автомобиля Hyundai Solaris. Проведённая экспертиза показала, что в крови ребёнка находились 2,7 промилле алкоголя. Эта концентрация алкоголя в крови соответствует сильному опьянению. Семья погибшего обратилась в полицию с требованием провести повторный анализ. Повторная экспертиза подтвердила результаты предыдущего исследования. Отец ребёнка Роман Шимко предположил, что алкоголь могли вколоть в печень мёртвого мальчика, так как слизистые погибшего не обожжены, в моче алкоголь также не выявили. Дело взяли под личный контроль детский омбудсмен Анна Кузнецов и глава МВД Владимир Колокольцев.
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