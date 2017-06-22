Дедушка «пьяного мальчика»: Это нечистая сила какая-то

Дедушка «пьяного мальчика», погибшего в ДТП в Балашихе, объяснил наличие алкоголя в крови ребёнка «нечистой силой». Николай Шимко исключил возможность попадания алкоголя в кровь внука при жизни. Слова мужчины передаёт портал LIFE

«Это исключено. Всё странно, странно очень. Это нечистая сила какая-то», — заявил Шимко.

Николай Шимко в день гибели мальчика гулял с внуком. Родственник погибшего ребёнка заявил, что мальчик не мог ничего взять на улице и выпить, так как «всё было под контролем».