Отец сбитого в Балашихе мальчика прокомментировал результаты экспертизы

Отец погибшего в ДТП в подмосковной Балашихе шестилетнего мальчика Роман Шимко прокомментировал заявление Следственного комитета России , в котором подтверждается, что в крови его сына был найден алкоголь.

«Разве это по закону? Они для начала мне должны были сообщить, или как?» — сказал Шимко RT.

По его словам, алкоголь могли закачать в печень уже мёртвого ребёнка.

«Все слова Клейменова (эксперта, который заявил, что алкоголь попал в организм мальчика ещё при жизни. — RT) были направлены на подготовку общественного мнения. Слишком уверенно он говорил», — отметил отец ребёнка.

Он добавил, что в момент публикации итогов экспертизы на сайте СК следователь лично сказал ему, что результатов пока нет.

Ранее СК подтвердил наличие алкоголя в крови погибшего в ДТП в Балашихе мальчика.

23 апреля 2017 года в подмосковной Балашихе женщина за рулём автомобиля сбила шестилетнего мальчика, после чего он скончался. По результатам экспертизы было установлено, что в крови ребёнка обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения.