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Дело "пьяного мальчика": СК раскрыл результаты экспертизы
Следователи подтвердили наличие алкоголя в крови ребёнка, погибшего под колёсами автомобиля в Балашихе. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
«Следователями регионального СК были изъяты образцы крови погибшего с установленным содержанием алкоголя и проведена молекулярно-генетическая экспертиза в Главном управлении криминалистики СК России, согласно которой кровь принадлежит малолетнему потерпевшему», — сообщили в ведомстве.
23 апреля 31-летняя сотрудница одного из салонов сотовой связи Ольга Алисова задавила шестилетнего мальчика Алексея Шимко. Проведённая экспертиза показала, что в крови ребёнка находились 2,7 промилле алкоголя, что соответствует сильному опьянению. Семья погибшего обратилась в полицию с требованием провести повторный анализ. Кроме того, местные правоохранительные органы в течение месяца отказывались возбуждать уголовное дело. За это время была уничтожена часть доказательств. Дело взяла под личный контроль детский омбудсмен Анна Кузнецова.
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