Родители погибшего в Железнодорожном «пьяного» мальчика заявили, что не верят в результаты экспертизы. Ранее судебно-медицинский специалист Михаил Клейменов заявил, что не проводил исследования, однако позднее опроверг свои слова в интервью журналистам « Комсомольской правды », заявив, что в крови мальчика выявили присутствие алкоголя. Об этом сообщает портал LIFE

«Мы видели это интервью, это значит одно — все массово берегут ж... […] Если бы сын выпил алкоголь, у него была бы обожжена трахея и были бы пары алкоголя в кишечнике, их нет, алкоголь только в крови», - заявили родители погибшего мальчика.