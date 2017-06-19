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Родители "пьяного" мальчика прокомментировали заявление судмедэксперта
Родители погибшего в Железнодорожном «пьяного» мальчика заявили, что не верят в результаты экспертизы. Ранее судебно-медицинский специалист Михаил Клейменов заявил, что не проводил исследования, однако позднее опроверг свои слова в интервью журналистам «Комсомольской правды», заявив, что в крови мальчика выявили присутствие алкоголя. Об этом сообщает портал LIFE.
«Мы видели это интервью, это значит одно — все массово берегут ж... […] Если бы сын выпил алкоголь, у него была бы обожжена трахея и были бы пары алкоголя в кишечнике, их нет, алкоголь только в крови», - заявили родители погибшего мальчика.
23 апреля 31-летняя сотрудница одного из салонов сотовой связи Ольга Алисова задавила в подмосковном городе Железнодорожном шестилетнего мальчика Алексея Шимко. Проведённая экспертиза показала, что в крови ребёнка находились 2,7 промилле алкоголя. Семья погибшего обратилась в полицию с требованием провести повторный анализ. Кроме того, местные правоохранительные органы в течение месяца отказывались возбуждать уголовное дело. За это время была уничтожена часть доказательств. Дело взяла под личный контроль детский омбудсмен Анна Кузнецова.
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