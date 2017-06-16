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Отец сбитого «пьяного» мальчика рассказал о подмене анализа крови
Фото: ТК "Звезда"
Отец шестилетнего мальчика, которого насмерть сбили в подмосковной Балашихе в апреле, рассказал РБК, что анализы крови могли подменить, пока вели на экспертизу.
Пробы крови мальчика, в которых обнаружили 2,7 промилле алкоголя, были подменены, заявил отец Роман Шимко. «Экспертизу на кровь у нас не делают, ее делали в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте. По дороге, вероятно, подменили кровь. Других вариантов нет», — сказал он. Напомним, в конце апреля в подмосковной Балашихе 31-летняя местная жительница на автомобиле Hyundai Solaris насмерть сбила шестилетнего мальчика. Сразу после аварии она заявила, что ребенок был пьян. Очевидец рассказал, что автоледи высадила пассажира, развернулась на большой скорости и, смотря в телефон, поехала на выезд из двора. Сенатор Елена Мизулина назвала обвинение погибшего в аварии ребенка в пьянстве «беспределом и абсурдом» и сказала, что будет следить за развитием ситуации. Ранее было представлено экспертное заключение о том, что якобы в крови у мальчика был обнаружен алкоголь. При этом в СК РФ по Московской области уточнили, что семья ребенка требует провести еще одну экспертизу. Также родители погибшего утверждают, что «на свидетелей в ходе расследования уголовного дела оказывалось давление».
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