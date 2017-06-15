СК решил разобраться в деле о ДТП в Балашихе с «пьяным» мальчиком

Следственный комитет России намерен забрать у полиции расследование уголовного дела о ДТП в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб ребенок. Об этом в четверг, 15 июня «Ленте.ру» заявила официальный представитель ведомства.

Такое решение было принято после публикаций в СМИ о том, что в крови погибшего шестилетнего мальчика обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

«Семья погибшего требует провести повторную экспертизу, а также говорит о том, что на свидетелей в ходе расследования уголовного дела оказывалось давление, а само уголовное дело не возбуждали около месяца. Часть доказательств при этом была уничтожена. Главное следственное управление СКР по Московской области в случае передачи дела из органов полиции проверит все факты, изложенные в СМИ, проведет повторную экспертизу с целью установления всех обстоятельств случившегося», — заявила представитель СКР.

Между тем, как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах , в настоящее время расследование самого уголовного дела практически завершено, и оно готово к передаче в суд. «В деле есть все необходимые доказательства, более того — обвиняемая полностью признала свою вину. Все необходимые следственные действия выполнены, и передача дела для расследования в другой орган значительно, на несколько месяцев, задержит правосудие», — считает источник.

При этом он отметил, что состояние погибшего ребенка не имеет принципиального значения для расследования, так как факт нарушения правил дорожного движения именно водителем легковой машины полностью доказан. Вопрос же с качеством судебно-медицинской экспертизы можно решить вне рамок расследования по ДТП.

23 апреля возле дома №39 в микрорайоне Павлино городского округа Балашиха 31-летняя местная жительница, управляя автомобилем Hunday Solaris, нарушила правила дорожного движения и насмерть сбила шестилетнего мальчика.