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1 час назад

Церковные праздники в феврале 2023: православный календарь

Алиса Селезнёва

Православный календарь в последний месяц зимы богат на важные для православных верующих события. Одно из главных торжеств – это Сретение Господне. Какие еще есть церковные праздники в феврале 2023 года? Рассказываем в материале «Рамблера».

Церковные праздники в феврале 2023: православный календарь
Фото: Wikipedia.org/ Дуччо. «Сретение»Wikipedia.org/ Дуччо. «Сретение»

1 февраля

Видео дня
  • Макарьев день: день памяти Преподобного Макария Великого Египетского, основавшего монастырь в Нитрийской пустыне.
  • День памяти Святого Марка, архиепископа Ефесского, который обладал чудотворением и исцелял болезни.
  • День памяти Блаженного Феодора Новгородского. Святой обладал даром исцеления.

2 февраля

День памяти Преподобного Евфимия Великого, который основал монашеское общежитие.

3 февраля

  • День памяти мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы. Они пострадали во времена царствования Диоклетиана и Максимиана за то, что исповедовали христианскую веру.
  • Максимов день: день памяти Преподобного Максима Грека. Он является одним из самых известных святых в старообрядческой традиции.
  • День памяти Неофита Никейского. Православный мученик также погиб во время гонений на христиан во время правления императора Диоклитиана.

4 февраля

  • Тимофеев день: день памяти Апостола Тимофея, одного из учеников Христа.
  • День памяти Преподобного Анастасия Персянина, служившего монахом при Иерусалимском монастыре.
  • День памяти Мученика Анастасия Печерского. Диакон жил в XII веке в Ближних пещерах.

5 февраля

  • Собор Костромских святых — это православный праздник, который был утвержден в 1981 году. В этот день чтят память святых Костромской епархии.
  • Первый день Недели о мытаре и фарисее. Это подготовительный день, предшествующий началу Великого Поста, когда православные вспоминают притчу о Мытаре и Фарисее.
  • День памяти мученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина. Святые Климент и Агафангел подверглись мукам за христианское вероисповедание.
  • День памяти Преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского — игумена Геннадиевого монастыря.
  • День памяти Святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского, который был известен строительством и восстановлением большого количества православных храмов.

6 февраля

  • Аксиньин день: День памяти Блаженной Ксении Петербургской. Святая считается покровительницей семейного очага.
  • День памяти Мученика Иоанна Казанского. Святой подвергся преследованиям татар за христианскую веру и погиб в 1529 году.
  • День памяти Святителя Герасима, Великопермского и Устьвымского епископа.

7 февраля

  • Григорьев день: день памяти Святителя Григория Богослова, одного из Отцов Церкви.
  • День памяти Священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, которого в 1918 году расстреляли большевики.
  • Празднование в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали".

8 февраля

  • День памяти Преподобных Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.
  • День памяти Преподобного Ксенофонта Робейского и Симеона Ветхого.

9 февраля

  • Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста – день, когда церковь вспоминает перенесение святых мощей в Константинополь в 438 году.
  • День памяти Преподобного Петра Египетского.
  • День памяти Новомученика Димитрия Константинопольского.

10 февраля

  • День памяти Преподобного Ефрема Сирина, церковного писателя, и Феодосия Тотемского, основателя и настоятеля монастыря возле Тотьмы Феодосия.
  • Празднование в честь Суморинской-Тотемской иконы Божией Матери.

11 февраля

  • Перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца из Рима в предместье Антиохии в 108 году.
  • Лаврентьев день: день памяти Святителя Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского.
  • День памяти Преподобного Андрея Рублева, иконописца.
  • Собор Екатеринбургских святых – почитание памяти святых Екатеринбургской епархии.

12 февраля

  • Начало Недели о блудном сыне – второй подготовительной недели перед Великим постом.
  • Трехсвятие: Собор Вселенских учителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
  • День памяти Преподобного Зинона Печерского, который жил в IV веке и 40 лет прожил в одиночестве в пещере возле Антиохии.

13 февраля

День памяти Святителя Никиты, который был прославлен Церковью в 1558 году.

14 февраля

  • Предпразднество Сретения Господня – подготовка церкви к празднику Сретения Господня.
  • Трифонов день: День памяти Святого Трифона Апамейского.
  • День памяти Преподобного Петра Галатийского.

15 февраля

Сретение Господне – один из главных праздников православной церкви. Это день принесения младенца Иисуса Христа в Иерусалимский храм для посвящения Его Богу.

16 февраля

  • День памяти равноапостольного Николая Японского. Он основал множество церквей и духовное училище в Токио.
  • День памяти Благоверного князя Романа Угличского, которого причислили к лику святых в 1595 году за строительство храмов.

17 февраля

  • День памяти Преподобного Исидора Пелусиота – пресвитера монастыря в Египте на Пелусиотской горе, который толковал Священное Писание.
  • День памяти Преподобного Кирилла Новгородского – основателя и игумена Кирилло-Новгородского монастыря.

18 февраля

Вселенская родительская суббота. В этот день поминают усопших.

День памяти мученицы Агафии Панормской и известного своими пророчествами Святителя Феодосия Черниговского.

19 февраля

  • Неделя о Страшном Суде – третий из четырех подготовительных воскресных дней к Великому посту. Последний день, когда верующим разрешается есть мясо.
  • День памяти Преподобного Вукола Смирнского – первого епископа Смирнской Церкви.
Wikipedia.org/ К. Е. Маковский, «Народное гулянье во время Масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге».

20 февраля

  • Первый день Масленицы, Сырной седмицы — недели подготовки к Великому Посту.
  • День памяти Преподобного Парфения Лампсакийского и Преподобного Луки Елладского.

21 февраля

  • Второй день Масленицы.
  • День памяти Святителя Саввы II, архиепископа Сербского.
  • День памяти Пророка Захарии Серповидца — одного из 12-ти малых пророков, который предсказал пришествие Иисуса Христа.

22 февраля

  • Третий день Масленицы.
  • Обретение мощей святителя Иннокентия, епископа Иркутского, и обретение мощей патриарха Московского и всея России святителя Тихона.
  • День памяти Преподобного Панкратия — иеромонаха Киево-Печерского монастыря.

23 февраля

  • Четвертый день Масленицы.
  • Празднование в честь иконы Божией Матери "Огневидная".
  • День памяти Благоверной княгини Анны Новгородской — супруги князя Киевского Ярослава Мудрого.
  • День памяти Преподобного Прохора Лебедника — монаха Киево-Печерского монастыря.
  • День памяти Преподобного Лонгина Коряжемского — основателя и игумена монастыря в устье реки Коряжемки.

24 февраля

  • Пятый день Масленицы.
  • День памяти Преподобного Димитрия Прилуцкого — основателя Никольского и Спасско-Прилуцкого монастырей.
  • Власьев день: день памяти Священномученика Власия, епископа Севастийского.

25 февраля

  • Шестой день Масленицы.
  • Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери.
  • День памяти митрополита Московского Святителя Алексия, который построил Андроников и Чудов монастыри в Москве.

26 февраля

  • Седьмой, последний день Масленицы. Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост.
  • Неделя об изгнании Адама из рая — четвертая подготовительная неделя Великого поста. В этот день церковь вспоминает об изгнании Адама из рая.
  • День памяти Преподобного Симеона Мироточивого — царя Сербского.
  • Мартинианов день: день памяти Преподобного Мартиниана Кесарийского.
  • День памяти Преподобного Симеона Мироточивого.
Wikipedia.org/ Иван Крамской. «Христос в пустыне».

27 февраля

  • Начало Великого поста. Чистый понедельник. Это первый день главного поста православных верующих в память об Иисусе, который 40 дней постился в пустыне.
  • День памяти Благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его мученика Феодора, погибших за христианскую веру по приказу хана Батыя.
  • День памяти Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского, Преподобного Авксентия и Преподобного Исаакия.

28 февраля

День памяти апостола от 70 Онисима — одного из учеников святого апостола Павла.

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