Церковные праздники в феврале 2023: православный календарь

Православный календарь в последний месяц зимы богат на важные для православных верующих события. Одно из главных торжеств – это Сретение Господне. Какие еще есть церковные праздники в феврале 2023 года? Рассказываем в материале «Рамблера».

Фото: Wikipedia.org/ Дуччо. «Сретение» Wikipedia.org/ Дуччо. «Сретение»

1 февраля

Видео дня

Макарьев день: день памяти Преподобного Макария Великого Египетского, основавшего монастырь в Нитрийской пустыне.

День памяти Святого Марка, архиепископа Ефесского, который обладал чудотворением и исцелял болезни.

День памяти Блаженного Феодора Новгородского. Святой обладал даром исцеления.

2 февраля

День памяти Преподобного Евфимия Великого, который основал монашеское общежитие.

3 февраля

День памяти мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы. Они пострадали во времена царствования Диоклетиана и Максимиана за то, что исповедовали христианскую веру.

Максимов день: день памяти Преподобного Максима Грека. Он является одним из самых известных святых в старообрядческой традиции.

День памяти Неофита Никейского. Православный мученик также погиб во время гонений на христиан во время правления императора Диоклитиана.

4 февраля

Тимофеев день: день памяти Апостола Тимофея, одного из учеников Христа.

День памяти Преподобного Анастасия Персянина, служившего монахом при Иерусалимском монастыре.

День памяти Мученика Анастасия Печерского. Диакон жил в XII веке в Ближних пещерах.

5 февраля

Собор Костромских святых — это православный праздник, который был утвержден в 1981 году. В этот день чтят память святых Костромской епархии.

Первый день Недели о мытаре и фарисее. Это подготовительный день, предшествующий началу Великого Поста, когда православные вспоминают притчу о Мытаре и Фарисее.

День памяти мученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина. Святые Климент и Агафангел подверглись мукам за христианское вероисповедание.

День памяти Преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского — игумена Геннадиевого монастыря.

День памяти Святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского, который был известен строительством и восстановлением большого количества православных храмов.

6 февраля

Аксиньин день: День памяти Блаженной Ксении Петербургской. Святая считается покровительницей семейного очага.

День памяти Мученика Иоанна Казанского. Святой подвергся преследованиям татар за христианскую веру и погиб в 1529 году.

День памяти Святителя Герасима, Великопермского и Устьвымского епископа.

7 февраля

Григорьев день: день памяти Святителя Григория Богослова, одного из Отцов Церкви.

День памяти Священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, которого в 1918 году расстреляли большевики.

Празднование в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали".

8 февраля

День памяти Преподобных Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.

День памяти Преподобного Ксенофонта Робейского и Симеона Ветхого.

9 февраля

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста – день, когда церковь вспоминает перенесение святых мощей в Константинополь в 438 году.

День памяти Преподобного Петра Египетского.

День памяти Новомученика Димитрия Константинопольского.

10 февраля

День памяти Преподобного Ефрема Сирина, церковного писателя, и Феодосия Тотемского, основателя и настоятеля монастыря возле Тотьмы Феодосия.

Празднование в честь Суморинской-Тотемской иконы Божией Матери.

11 февраля

Перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца из Рима в предместье Антиохии в 108 году.

Лаврентьев день: день памяти Святителя Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского.

День памяти Преподобного Андрея Рублева, иконописца.

Собор Екатеринбургских святых – почитание памяти святых Екатеринбургской епархии.

12 февраля

Начало Недели о блудном сыне – второй подготовительной недели перед Великим постом.

Трехсвятие: Собор Вселенских учителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.

День памяти Преподобного Зинона Печерского, который жил в IV веке и 40 лет прожил в одиночестве в пещере возле Антиохии.

13 февраля

День памяти Святителя Никиты, который был прославлен Церковью в 1558 году.

14 февраля

Предпразднество Сретения Господня – подготовка церкви к празднику Сретения Господня.

Трифонов день: День памяти Святого Трифона Апамейского.

День памяти Преподобного Петра Галатийского.

15 февраля

Сретение Господне – один из главных праздников православной церкви. Это день принесения младенца Иисуса Христа в Иерусалимский храм для посвящения Его Богу.

16 февраля

День памяти равноапостольного Николая Японского. Он основал множество церквей и духовное училище в Токио.

День памяти Благоверного князя Романа Угличского, которого причислили к лику святых в 1595 году за строительство храмов.

17 февраля

День памяти Преподобного Исидора Пелусиота – пресвитера монастыря в Египте на Пелусиотской горе, который толковал Священное Писание.

День памяти Преподобного Кирилла Новгородского – основателя и игумена Кирилло-Новгородского монастыря.

18 февраля

Вселенская родительская суббота. В этот день поминают усопших.

День памяти мученицы Агафии Панормской и известного своими пророчествами Святителя Феодосия Черниговского.

19 февраля

Неделя о Страшном Суде – третий из четырех подготовительных воскресных дней к Великому посту. Последний день, когда верующим разрешается есть мясо.

День памяти Преподобного Вукола Смирнского – первого епископа Смирнской Церкви.

Wikipedia.org/ К. Е. Маковский, «Народное гулянье во время Масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге».

20 февраля

Первый день Масленицы, Сырной седмицы — недели подготовки к Великому Посту.

День памяти Преподобного Парфения Лампсакийского и Преподобного Луки Елладского.

21 февраля

Второй день Масленицы.

День памяти Святителя Саввы II, архиепископа Сербского.

День памяти Пророка Захарии Серповидца — одного из 12-ти малых пророков, который предсказал пришествие Иисуса Христа.

22 февраля

Третий день Масленицы.

Обретение мощей святителя Иннокентия, епископа Иркутского, и обретение мощей патриарха Московского и всея России святителя Тихона.

День памяти Преподобного Панкратия — иеромонаха Киево-Печерского монастыря.

23 февраля

Четвертый день Масленицы.

Празднование в честь иконы Божией Матери "Огневидная".

День памяти Благоверной княгини Анны Новгородской — супруги князя Киевского Ярослава Мудрого.

День памяти Преподобного Прохора Лебедника — монаха Киево-Печерского монастыря.

День памяти Преподобного Лонгина Коряжемского — основателя и игумена монастыря в устье реки Коряжемки.

24 февраля

Пятый день Масленицы.

День памяти Преподобного Димитрия Прилуцкого — основателя Никольского и Спасско-Прилуцкого монастырей.

Власьев день: день памяти Священномученика Власия, епископа Севастийского.

25 февраля

Шестой день Масленицы.

Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери.

День памяти митрополита Московского Святителя Алексия, который построил Андроников и Чудов монастыри в Москве.

26 февраля

Седьмой, последний день Масленицы. Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост.

Неделя об изгнании Адама из рая — четвертая подготовительная неделя Великого поста. В этот день церковь вспоминает об изгнании Адама из рая.

День памяти Преподобного Симеона Мироточивого — царя Сербского.

Мартинианов день: день памяти Преподобного Мартиниана Кесарийского.

День памяти Преподобного Симеона Мироточивого.

27 февраля

Начало Великого поста. Чистый понедельник. Это первый день главного поста православных верующих в память об Иисусе, который 40 дней постился в пустыне.

День памяти Благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его мученика Феодора, погибших за христианскую веру по приказу хана Батыя.

День памяти Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского, Преподобного Авксентия и Преподобного Исаакия.

28 февраля