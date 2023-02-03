Церковные праздники в феврале 2023: православный календарь

Православный календарь в последний месяц зимы богат на важные для православных верующих события. Одно из главных торжеств – это Сретение Господне. Какие еще есть церковные праздники в феврале 2023 года? Рассказываем в материале «Рамблера».
Фото: Wikipedia.org/ Дуччо. «Сретение»Wikipedia.org/ Дуччо. «Сретение»
1 февраля
- Макарьев день: день памяти Преподобного Макария Великого Египетского, основавшего монастырь в Нитрийской пустыне.
- День памяти Святого Марка, архиепископа Ефесского, который обладал чудотворением и исцелял болезни.
- День памяти Блаженного Феодора Новгородского. Святой обладал даром исцеления.
2 февраля
День памяти Преподобного Евфимия Великого, который основал монашеское общежитие.
3 февраля
- День памяти мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы. Они пострадали во времена царствования Диоклетиана и Максимиана за то, что исповедовали христианскую веру.
- Максимов день: день памяти Преподобного Максима Грека. Он является одним из самых известных святых в старообрядческой традиции.
- День памяти Неофита Никейского. Православный мученик также погиб во время гонений на христиан во время правления императора Диоклитиана.
4 февраля
- Тимофеев день: день памяти Апостола Тимофея, одного из учеников Христа.
- День памяти Преподобного Анастасия Персянина, служившего монахом при Иерусалимском монастыре.
- День памяти Мученика Анастасия Печерского. Диакон жил в XII веке в Ближних пещерах.
5 февраля
- Собор Костромских святых — это православный праздник, который был утвержден в 1981 году. В этот день чтят память святых Костромской епархии.
- Первый день Недели о мытаре и фарисее. Это подготовительный день, предшествующий началу Великого Поста, когда православные вспоминают притчу о Мытаре и Фарисее.
- День памяти мученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина. Святые Климент и Агафангел подверглись мукам за христианское вероисповедание.
- День памяти Преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского — игумена Геннадиевого монастыря.
- День памяти Святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского, который был известен строительством и восстановлением большого количества православных храмов.
6 февраля
- Аксиньин день: День памяти Блаженной Ксении Петербургской. Святая считается покровительницей семейного очага.
- День памяти Мученика Иоанна Казанского. Святой подвергся преследованиям татар за христианскую веру и погиб в 1529 году.
- День памяти Святителя Герасима, Великопермского и Устьвымского епископа.
7 февраля
- Григорьев день: день памяти Святителя Григория Богослова, одного из Отцов Церкви.
- День памяти Священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, которого в 1918 году расстреляли большевики.
- Празднование в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали".
8 февраля
- День памяти Преподобных Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.
- День памяти Преподобного Ксенофонта Робейского и Симеона Ветхого.
9 февраля
- Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста – день, когда церковь вспоминает перенесение святых мощей в Константинополь в 438 году.
- День памяти Преподобного Петра Египетского.
- День памяти Новомученика Димитрия Константинопольского.
10 февраля
- День памяти Преподобного Ефрема Сирина, церковного писателя, и Феодосия Тотемского, основателя и настоятеля монастыря возле Тотьмы Феодосия.
- Празднование в честь Суморинской-Тотемской иконы Божией Матери.
11 февраля
- Перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца из Рима в предместье Антиохии в 108 году.
- Лаврентьев день: день памяти Святителя Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского.
- День памяти Преподобного Андрея Рублева, иконописца.
- Собор Екатеринбургских святых – почитание памяти святых Екатеринбургской епархии.
12 февраля
- Начало Недели о блудном сыне – второй подготовительной недели перед Великим постом.
- Трехсвятие: Собор Вселенских учителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
- День памяти Преподобного Зинона Печерского, который жил в IV веке и 40 лет прожил в одиночестве в пещере возле Антиохии.
13 февраля
День памяти Святителя Никиты, который был прославлен Церковью в 1558 году.
14 февраля
- Предпразднество Сретения Господня – подготовка церкви к празднику Сретения Господня.
- Трифонов день: День памяти Святого Трифона Апамейского.
- День памяти Преподобного Петра Галатийского.
15 февраля
Сретение Господне – один из главных праздников православной церкви. Это день принесения младенца Иисуса Христа в Иерусалимский храм для посвящения Его Богу.
16 февраля
- День памяти равноапостольного Николая Японского. Он основал множество церквей и духовное училище в Токио.
- День памяти Благоверного князя Романа Угличского, которого причислили к лику святых в 1595 году за строительство храмов.
17 февраля
- День памяти Преподобного Исидора Пелусиота – пресвитера монастыря в Египте на Пелусиотской горе, который толковал Священное Писание.
- День памяти Преподобного Кирилла Новгородского – основателя и игумена Кирилло-Новгородского монастыря.
18 февраля
Вселенская родительская суббота. В этот день поминают усопших.
День памяти мученицы Агафии Панормской и известного своими пророчествами Святителя Феодосия Черниговского.
19 февраля
- Неделя о Страшном Суде – третий из четырех подготовительных воскресных дней к Великому посту. Последний день, когда верующим разрешается есть мясо.
- День памяти Преподобного Вукола Смирнского – первого епископа Смирнской Церкви.
Wikipedia.org/ К. Е. Маковский, «Народное гулянье во время Масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге».
20 февраля
- Первый день Масленицы, Сырной седмицы — недели подготовки к Великому Посту.
- День памяти Преподобного Парфения Лампсакийского и Преподобного Луки Елладского.
21 февраля
- Второй день Масленицы.
- День памяти Святителя Саввы II, архиепископа Сербского.
- День памяти Пророка Захарии Серповидца — одного из 12-ти малых пророков, который предсказал пришествие Иисуса Христа.
22 февраля
- Третий день Масленицы.
- Обретение мощей святителя Иннокентия, епископа Иркутского, и обретение мощей патриарха Московского и всея России святителя Тихона.
- День памяти Преподобного Панкратия — иеромонаха Киево-Печерского монастыря.
23 февраля
- Четвертый день Масленицы.
- Празднование в честь иконы Божией Матери "Огневидная".
- День памяти Благоверной княгини Анны Новгородской — супруги князя Киевского Ярослава Мудрого.
- День памяти Преподобного Прохора Лебедника — монаха Киево-Печерского монастыря.
- День памяти Преподобного Лонгина Коряжемского — основателя и игумена монастыря в устье реки Коряжемки.
24 февраля
- Пятый день Масленицы.
- День памяти Преподобного Димитрия Прилуцкого — основателя Никольского и Спасско-Прилуцкого монастырей.
- Власьев день: день памяти Священномученика Власия, епископа Севастийского.
25 февраля
- Шестой день Масленицы.
- Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери.
- День памяти митрополита Московского Святителя Алексия, который построил Андроников и Чудов монастыри в Москве.
26 февраля
- Седьмой, последний день Масленицы. Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост.
- Неделя об изгнании Адама из рая — четвертая подготовительная неделя Великого поста. В этот день церковь вспоминает об изгнании Адама из рая.
- День памяти Преподобного Симеона Мироточивого — царя Сербского.
- Мартинианов день: день памяти Преподобного Мартиниана Кесарийского.
- День памяти Преподобного Симеона Мироточивого.
27 февраля
- Начало Великого поста. Чистый понедельник. Это первый день главного поста православных верующих в память об Иисусе, который 40 дней постился в пустыне.
- День памяти Благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его мученика Феодора, погибших за христианскую веру по приказу хана Батыя.
- День памяти Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского, Преподобного Авксентия и Преподобного Исаакия.
28 февраля
День памяти апостола от 70 Онисима — одного из учеников святого апостола Павла.