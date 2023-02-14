Сретение Господне в 2023: дата, история и традиции христианского праздника

Февраль – месяц, в котором православные верующие отмечают Сретение Господне. Этот праздник имеет фиксированную дату и ежегодно выпадает на 15 февраля – 2023 год не стал исключением. Для христиан Сретение Господне имеет большое значение, ведь именно в этот день исполнилось 40 дней со дня рождения Иисуса Христа. Подробнее об истории праздника Сретение Господне, традициях и приметах – в материале «Рамблера».

Фото: Fra Bartolomeo Fra Bartolomeo

Праздник Сретение Господне: история и смысл

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Согласно преданию, в давние времена Симеон переводил ветхозаветную книгу пророка Исайи с еврейского языка на греческий и прочел: «Се Дева во чреве примет и родит Сына». Старец тут же подумал, что не дева, а жена и хотел было так и написать. Но вдруг ангел Божий остановил Симеона и сказал ему, что он будет жить до тех пор, пока не увидит Сына Господня. А родит его именно Дева.

В итоге праведному Симеону довелось прожить более трехсот лет. Все эти годы он ждал исполнения воли божьей. Увидев, как Мария держит на руках младенца и шагает по ступеням обители, он вышел им навстречу. Симеон взял младенца на руки и произнес свою знаменитую песнь. Симеон говорил о том, что отныне он свободен, ведь Владыко его отпустил.

Сретение Господне начали отмечать еще много столетий назад. А уже в VI веке в Византии этот праздник сделали государственным.

Помимо прочего, Сретение также является молодежным торжеством. 15 февраля в церквях традиционно празднуют день православной молодежи. В некоторых местах принято устраивать балы, чтобы молодые люди знакомились друг с другом.

Название праздника в переводе с церковнославянского языка означает «встреча». Но это не будничная встреча в привычном нам понимании. Использование слова «сретение» придает ей особенный глубокий смысл. Отсюда и основной смысл праздника – встреча человека с Богом.

Считается, что каждый верующий переживает такую встречу. Например, в тот день, когда переступает порог храма.

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Традиции праздника Сретение Господне

Праздник Сретение Господне, как и другие православные торжества, не обходится без множества традиций. Одна из главных – освещать в этот день свечи в церкви, которые затем в течение всего года можно использовать дома во время молитвы. Существует мнение, что данная традиция пришла к православным верующим из католической церкви.

Некоторые люди приписывают «сретенским свечам» чудодейственные свойства. К примеру, что эти свечи способны уберечь дом от злых духов или спасти жилище от попадания молнии. Вместе с тем представители церкви подчеркивают, что самое главное – зажигать свечу для искренней молитвы. А наделение свечей магическими силами больше относится к язычникам, нежели к православным.

Праздник Сретение Господне считается светлым и веселым торжеством. Важно посвятить его Богу, но и провести день в кругу семьи. Также сегодня стоит примириться с ближними, если были конфликты, и простить обиды.

Особого поста в день Сретения Господня нет, но если праздник выпадает на среду, как в 2023 году, или пятницу, то вместо мяса нужно поставить на стол рыбу.

Приметы в день Сретения Господня

Принято считать, что на Сретение зима борется с весной. Вот почему, если 15 февраля еще стоит мороз, значит, холода отступят нескоро, а весну еще придется подождать.

В то же время, если 15 февраля звенит капель, то грядущая весна будет теплой, а урожай пшеницы богатый. Если же на Сретение выпадает снег, весна будет дождливой. А вот тихая и ясная погода предвещает хороший урожай льна.

15 февраля погода, как правило, стояла непредсказуемая, поэтому наши предки старались в этот день не выезжать далеко за пределы дома. Принято считать, что если на Сретение отправился в дальний путь, то вернешься нескоро.

В народе день Сретения Господня традиционно сопровождался гуляниями. Женщины пекли в этот день блины – символ солнца. Однако есть блины нельзя до первой звезды. Когда часы пробьют 8 вечера, можно съесть кусочек блина и попросить у Бога удачи. Затем нужно угостить блинами всех, кому вы желаете добра.

В некоторых районах верующие пекли баранки и кормили им скот. Считалось, что лакомства защитят животных от болезней.

15 февраля принято не только освещать свечи в храмах, но также освещать воду. Такая вода считается целебной и ценится наравне с крещенской. К слову, изначально воду не носили в храм, а собирали с тающих капающих сосулек.

Что нельзя делать 15 февраля

Поскольку праздник Сретения Господня считается великим, в этот день запрещено заниматься тяжелой и грязной работой. Уборку и стирку также придется отложить. Работы в огороде и топка бани тоже находятся под запретом.

Сегодняшний день стоит провести дома или в храме. Путешествовать и отправляться в дорогу нельзя. В лучшем случае дорога будет долгой и утомительной, в худшем – могут случиться серьезные неприятности.

15 февраля нельзя класть деньги на кухонный стол, в противном случае, спугнете удачу.