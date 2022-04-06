Что нельзя делать 6 апреля в праздник Артемон — дери полоз

Православные верующие 6 апреля отмечают праздник Артемон — дери полоз. Он посвящен памяти святителя Артемия, жившего в I-II нашей эры в Селевкии, напоминают dni.ru.

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Епископ Артемий, или Артемон, как его называли на Руси, заступался за бедняков, вдов и сирот. Согласно поверью, он был способен сотворить чудо и исцелял страждущих, пишет "Утро.ру".

Фраза "дери полоз" в названии праздника связана с погодными условиями. В начале апреля снега уже нет, и ездить на санях на Руси в это время было поздно. Крестьяне, не успевшие сменить зимнюю повозку на телегу до апреля, могли ободрать полозья.

Хотя Артемон — дери полоз православный праздник, с ним связаны и языческие традиции. Например, в этот день в селах жгли костры во дворе и обходили избы кругами, чтобы отогнать нечистую силу, а позже получить хороший урожай. Еще на Артемона было принято ждать зябликов, которые в это время возвращались в родные края. По примете, если в этот день услышишь пение птиц — нужно ждать потепления.

На Артемона не рекомендуется приглашать к себе гостей и самому ходить по чужим домам. Считалось, что в противном случае можно лишиться удачи. Это день уединения.

Все финансовые вопросы тоже откладывались. Считалось, что в противном случае деньги не будут водиться в доме.

Девушки на выданье 6 апреля должны были выстоять церковную службу, чтобы встретить суженого, напоминает Altapress.ru.