Что запрещено делать в Благовещенье

В четверг, 7 апреля, православные христиане будут отмечать Благовещенье. Согласно Евангелию, в этот день архангел Гавриил возвестил Пресвятую Деву о будущем рождении у нее Иисуса Христа. Благовещенье каждый год приходится на одну и ту же дату. Оно празднуется ровно за девять месяцев до Рождества.

Фото: Антон Подгайко/ТАСС Антон Подгайко/ТАСС

На Руси говорили, что в этот день "птица гнезда не вьет, девица косы не плетет". Это большой церковный праздник, когда верующие должны посвятить себя духовному, а не мирскому, поэтому всю работу лучше отложить.

Как напоминает "Пятый канал", в Благовещенье в первую очередь нужно отказаться от тяжелого физического труда. Не стоит выполнять и работы по дому — стирать, вязать, шить. Пищу лучше приготовить накануне. Поездки тоже рекомендуется отложить.

Кроме того, в Благовещенье нельзя ссориться, грешить, обижать окружающих. Не полагается давать взаймы и отдавать что-то из своего дома (считается, что это может вызвать потери в будущем). Еще в этот день запрещено носить обновки.

Согласно поверью, 7 апреля Господь и Богородица благословляют все растения, поэтому во время этого праздника нельзя работать на земле и подрезать деревья.

Раньше в Благовещенье собирали лечебные травы. Люди верили, что в этот день целебные свойства растений усиливаются.

На Благовещенье верующим важно посетить литургию. Священнослужители 7 апреля облачаются в голубое — цвет, обозначающий чистоту и непорочность.

Кроме того, по традиции в этот праздник в небо выпускают белых голубей, которые символизируют Бога Святого Духа (третье Лицо Троицы). В старину птиц для этого ловили заранее. Сейчас принято выпускать на волю прирученных голубей.