Мужчина или женщина: ученые выяснили, кого алкоголь убьет раньше

Финские ученые на конференции Европейской коллегии нейропсихофармакологии во Франции представили результаты исследования, в ходе которого было установлены последствия длительного и регулярного употребления спиртных напитков. Об этом сообщает портал «Территория новостей».

По мнению специалистов, незначительное, но регулярное поступление алкоголя в организм человека способствует развитию нейродегенеративных заболеваний и постепенно лишает человека интеллекта.

При этом спиртное по-разному оказывает влияние на мозг мужчин и женщин.

Алкоголь «вымывает» из разума мужчины сразу два рецептора гамма-аминомасляной кислоты, а у женщины — один.

Тем не менее, женский алкоголизм поддается лечению гораздо сложнее, чем мужской, хотя снижение мозговой активности у представителей сильного пола проявляется гораздо сильнее.