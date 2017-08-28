Названа одна из самых эффективных мер борьбы с алкоголизмом

«В России последовательно увеличиваются налоги на алкогольную продукцию. Так, с 2009 года по 2016 год акциз на водку увеличился с 191 до 500 рублей за литр безводного спирта. В 2017 году акциз увеличился еще 4,6% и составил 523 рубля. Одновременно с этим потребление алкоголя в нашей стране снизилось с 14,3 л. до 10,3 л», — заявили в ведомстве.



В минздраве ранее выступали с предложением повысить цены на крепкий алкоголь (выше 9%). В частности, по мнению экспертов ведомства, оптимальная цена за 0,5 литра водки составляет 300 рублей. В настоящее время минимальная цена за 0,5 литра водки — 205 рублей. Однако в министерстве финансов раскритиковали предложение, заявив, что необоснованное увеличение цены на крепкий алкоголь приведёт к массовому употреблению низкокачественного или контрафактного алкоголя, что в конечном итоге лишь навредит населению.